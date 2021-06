Auf Amazon und Steam geht ein neues PC-Spiel gerade so richtig durch die Decke – und das, obwohl der begehrte Simulator noch nicht einmal erschienen ist.

Landwirtschafts-Simulator 2022: Neuester Teil geht auf Amazon & Steam steil

Beim Blick in die aktuelle Amazon-Bestseller-Liste für PC-Spiele dürften Gamer wohl große Augen machen. Denn an der Spitze der Charts ist nicht etwa Cyberpunk 2077, Battlefield 2042 oder FIFA 21 anzutreffen – stattdessen sichert sich der Landwirtschafts-Simulator 2022 den ersten, zweiten und vierten Platz.

Sowohl die Collector's Edition, die Day-One-Edition als auch die Standard-Version sind in den aktuellen Charts vertreten – vor allem die Ausgabe für Sammler ist aktuell besonders gefragt. Viele Spieler dürften denken, dass es sich hierbei um einen Fehler oder einen Irrtum seitens Amazon handelt, aber weit gefehlt!

Tatsächlich sichert sich der Landwirtschafts-Simulators in Deutschland fast jedes Jahr einen Platz unter den Bestsellern von Amazon. Die Reihe ist hierzulande sehr beliebt, auch der neue Teil stellt keine Ausnahme dar. Und das, obwohl der Landwirtschafts-Simulator 22 erst am 22. November 2021 erscheint. Zahlreiche Spieler sind jedoch schon restlos begeistert und haben sich das Spiel vorbestellt – nur so erklärt sich die Platzierung in den Charts.

Landwirtschafts-Simulator 22 - [PC]

Der erste Trailer zum Landwirtschafts-Simulator 2022 macht auf jeden Fall schon Lust auf mehr:

Und nicht nur auf Amazon geht der neueste Ableger der Serie steil. Auch in den Steam-Topsellern ist das Spiel inzwischen zu finden und belegt dort den achten Platz. Für Entwickler und Publisher Giants Software dürfte das Spiel sich wieder als voller Erfolg entpuppen.

Doch der neueste Teil muss in große Fußstapfen treten. Der Landwirtschafts-Simulator 19 kann auf Amazon aktuell eine Bewertung von 4,7 von 5 möglichen Sternen verbuchen, auf Steam fallen 93 Prozent der Rezensionen positiv aus. Die Erwartungen an den Nachfolger dürften also entsprechend hoch sein. Ob der Landwirtschafts-Simulator 2022 diesen gerecht werden kann, bleibt abzuwarten.