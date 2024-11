Selbst Halo auf der PlayStation? Xbox-Chef sieht „keine roten Linien“

Exklusive Xbox-Spiele scheinen endgültig der Vergangenheit anzugehören. Phil Spencer persönlich erklärt jetzt, dass jedes Spiel der Xbox Game Studios auch auf PS5 und Nintendo Switch landen kann – ohne Ausnahmen.

Alle Xbox-Spiele können auf der PS5 erscheinen

Sony verkauft die PlayStation mithilfe exklusiver Spiele wie God of War oder The Last of Us. Microsoft will mit der Xbox jetzt einen anderen Weg einschlagen. Immer mehr hauseigene Spiele sollen auf anderen Plattformen veröffentlicht werden.

Im Interview mit Bloomberg macht Xbox-Chef Phil Spencer jetzt deutlich, dass er hier keine Ausnahmen sieht. Selbst bei Halo, der vielleicht wichtigsten Xbox-Marke, will er sich nicht festlegen. Es sei noch zu früh, um eine Entscheidung zu treffen.

Ich sehe in unserem Portfolio keine roten Linien, die sagen: "Das darfst du nicht." Phil Spencer

Mit dem Erfolg von Xbox-Spielen auf PlayStation und Xbox ist Spencer bisher sehr zufrieden. Konsolen-Spieler können sich in Zukunft auf mehr Games einstellen, die den großen Schritt wagen (Quelle: Bloomberg).

Spencer hat gegenüber Bloomberg auch ganz offiziell einen Xbox-Handheld angekündigt, der allerdings noch einige Jahre entfernt ist.

Start mit kleinen Spielen, doch jetzt folgen die großen Xbox-Hits

Bereits Anfang des Jahres hat Microsoft damit begonnen, die Spiele der Xbox Game Studios auf PS5 und Nintendo Switch zu veröffentlichen. Dabei handelte es sich um kleinere Spiele wie Pentiment oder Hi-Fi Rush. Inzwischen wurde aber auch Indiana Jones und der Große Kreis für die PlayStation angekündigt.

Der Xbox-Chef hält sich jetzt alle Optionen offen. PS5-Spieler können aber hoffen – vielleicht sogar auf das nächste Halo. Ein ebenso wahrscheinlicher Kandidat wäre The Elder Scrolls 6.