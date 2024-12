Geschweifte Klammern:  { } auf der Tastatur schreiben

Wie ihr geschweifte Klammern in Word, Excel, in Windows und am Mac auf der Tastatur eingebt, zeigen wir euch hier auf GIGA.

In der Mathematik werden sie häufig verwendet, um Mengen darzustellen, beispielsweise {1, 2, 3} für die Menge der Zahlen 1, 2 und 3. (© Screenshot GIGA)

Geschweifte Klammern: Tastenkürzel (Windows & Mac)

Diese Tastenkombinationen funktionieren auch in Word und Excel:

Windows Mac { = [Alt] + [Shift] + [7] [Alt] + [8] } = [Alt] + [Shift] + [0] [Alt] + [9]

In Windows könnt ihr alternativ auch die Tastenkombination [Alt Gr] + [7] und [Alt Gr] + [0] für die geschweiften Klammern benutzen. Die Taste [Alt Gr] liegt rechts neben der Leertaste.

Nummernblock geht nicht: Ihr müsst die Zahlentasten oben auf der Tastatur benutzen. Wenn ihr den Nummernblock verwendet, funktioniert die Tastenkombination nicht.

Hier seht ihr die praktischsten Tastenkombinationen in Windows 10:

Geschweifte Klammern als ASCII-Code eingeben

Haltet hierfür die Alt-Taste gedrückt und gebt dabei die Tastenfolge 1, 2, 3 auf dem Nummernblock ein. Lasst dann die Alt-Taste wieder los:

{ = [Alt] + 123

} = [Alt] + 125

Wenn ihr die Zahlentasten oben auf der Tastatur benutzt, funktioniert die Tastenkombination nicht. Ihr benötigt also einen Nummernblock.

Geschweifte Klammern per Unicode schreiben

Die Unicode-Schriftweise für eine geschweifte Klammer sieht so aus:

U+007B für eine geöffnete geschweifte Klammer

für eine geöffnete geschweifte Klammer U+007D für eine geschlossene geschweifte Klammer

