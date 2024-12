AMD zieht den Stecker: Top-Grafikkarte landet auf dem Abstellgleis

Das Aus für die Radeon RX 7900 GRE scheint besiegelt. AMD hat die beliebte Grafikkarte als EOL (End-of-Life) erklärt – sie wird künftig nicht mehr hergestellt. Für Enthusiasten und Gamer bedeutet das, dass sie sich bald nach Alternativen umsehen müssen. Bei AMD steht währenddessen bereits der Nachfolger in den Startlöchern.

Das Aus für die AMD Radeon RX 7900 GRE

Die Produktion der Radeon RX 7900 GRE wird eingestellt – zumindest laut den Aussagen der niederländischen Webseite Tweakers, die die Info von mehreren AMD-Partnern zugespielt bekommen hat.

Ursprünglich war die Karte nur für den chinesischen Markt bestimmt, ist mit Verzögerung aber auch in Deutschland gelandet. Ein Blick aufs Preisvergleichsportal geizhals verrät: Momentan gibt es noch ein paar Custom-Modelle auf dem Markt. Das dürfte sich jedoch in den kommenden Wochen ändern. Für viele gilt die Radeon RX 7900 GRE als Preis-Leistungs-Tipp in der oberen Mittelklasse – vor allem, wenn man kein großes Interesse an Raytracing hat.

AMD bereitet Umstieg auf RX 8000 vor

AMD will sein Produktportfolio der RX-7000-Generation offenbar verschlanken, bevor im Januar höchstwahrscheinlich die RX-8000-Modelle vorgestellt werden. Besitzer der RX 7900 GRE müssen sich jedoch keine großen Gedanken machen. Ihre Grafikkarte wird auch nach dem Produktionsstopp noch weiterhin von AMD mit Treiber-Updates versorgt.

Wer also auf der Suche nach einer leistungsstarken Grafikkarte zum kleinen Preis ist, sollte sich langsam nach Alternativen umsehen – entweder bei AMDs aktuellen RDNA-3-Modellen oder den bevorstehenden RDNA-4-Karten, die höchstwahrscheinlich nur noch den Mittelklasse- und Einsteigermarkt anpeilen. Auch Intels brandneue B580 dürfte ein guter Tipp für alle PC-Spieler sein, deren Brieftasche nicht allzu prall gefüllt ist.

