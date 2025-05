Xiaomi 15 im Preisverfall: Speicher-Monster jetzt schon günstiger zu haben

Wenn ihr euch ein neues Smartphone zulegen wollt, das im High-End-Sektor spielt, sehr viel Speicherplatz besitzt, aber immer noch bezahlbar ist, dann solltet ihr euch das Xiaomi 15 anschauen. Seit dem Marktstart im März ist der Preis deutlich gefallen.

Xiaomi 15 im Preisverfall

Das Xiaomi 15 kam im März zu einem Preis von ab 999 Euro auf den Markt. Dafür habt ihr die 256-GB-Version bekommen. Die ist aber fast überall von der Bildfläche verschwunden. Die Version mit 512 GB ist viel besser verfügbar und hat wohl den Platz eingenommen. Statt den zu Beginn verlangten 1.099 Euro müsst ihr dafür nur noch 899 Euro zahlen (bei Amazon anschauen). Damit bekommt ihr bei Amazon die bessere 512-GB-Version günstiger als das 256-GB-Modell bei Xiaomi (bei Xiaomi anschauen). Wir würden euch also dringend zur Ausführung mit mehr Speicher raten.

Xiaomi 15 mit 512 GB Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.05.2025 07:01 Uhr

Vor- und Nachteile des Xiaomi 15

Ihr bekommt das aktuelle High-End-Smartphone von Xiaomi mit Snapdragon 8 Elite, viel RAM, Speicher und einer starken Leica-Kamera. An Leistung und Speicher mangelt es euch hier also nicht.

Der Akku fällt mit 5.240 mAh nicht nur größer aus als beim Samsung Galaxy S25, das Xiaomi 15 lädt mit 90 Watt per Kabel und 50 Watt kabellos auch erheblich schneller.

Die Update-Garantie ist nicht so stark wie bei der Konkurrenz von Samsung oder Google. Ihr bekommt nur vier Jahre neue Android-Versionen und sechs Jahre Software-Updates. Bei Samsung und Google gibt es in der Preisklasse von beidem sieben Jahre.

Für wen lohnt sich der Kauf des Xiaomi 15?

Das Xiaomi 15 bietet alles an Ausstattung, was ihr bei einem High-End-Smartphone erwarten könnt – in einem relativ kompakten Gehäuse. Das Display misst nämlich „nur“ 6,36 Zoll und gehört damit zu den kleineren Top-Smartphones. Technisch müsst ihr trotzdem keine Kompromisse eingehen. So bekommt ihr auch hier eine sehr hohe Helligkeit von bis zu 3.200 Nits, genau wie beim Ultra-Modell.

Trotz des kompakten Gehäuses hat Xiaomi alles verbaut, was wichtig ist. Dazu zählen eine hochauflösende Leica-Kamera, der dicke 5.240-mAh-Akku und der große und schnelle Speicher, sodass ihr euch in den nächsten Jahren keine Sorgen machen müsst. Das Handy eignet sich also ideal für Xiaomi-Fans, die keine Kompromisse eingehen, aber trotzdem ein kompaktes Handy haben wollen.

So finden wir die besten Schnäppchen

