„Lilo & Stitch“-Reihenfolge: So schaut ihr die Filme und Serien richtig

Das „Lilo & Stitch“-Universum ist groß. Um nicht den Überblick zu verlieren, zeigen wir euch die richtige Chronologie der „Lilo & Stitch“-Geschichten.

Das große „Lilo & Stitch“-Universum

Das Universum von „Lilo & Stitch“ hat sich längst über den ursprünglichen Film hinaus entwickelt und umfasst inzwischen mehrere Fortsetzungen, eine eigene Serie sowie internationale Spin-offs. Doch wie geht man am besten vor: Sollte man nach dem ersten Film direkt zur Serie übergehen oder zunächst den zweiten Teil schauen?

Um euch die Entscheidung zu erleichtern, haben wir eine Übersicht über alle „Lilo & Stitch“-Titel erstellt – sowohl nach ihrem Veröffentlichungsdatum als auch in der chronologischen Reihenfolge der Handlung. So könnt ihr die Abenteuer von Lilo, Stitch und ihren Freunden in der optimalen Reihenfolge erleben.

„Lilo & Stitch“ kehrte endlich wieder auf die Leinwand zurück. Unsere kino.de-Kollegen zeigen euch mit ihrem Video einen ersten Einblick in den neuen Film:

Lilo & Stitch - Teaser Deutsch

Reihenfolge von „Lilo & Stitch“ nach Veröffentlichungsdatum

„Lilo & Stitch“ (2002)

„Stitch & Co. – Der Film“ (2003)

„Lilo & Stitch: Die Serie“ (2003-2006)

„Lilo & Stitch 2: Stitch völlig abgedreht“ (2005)

„Leroy & Stitch“ (2006)

„Lilo & Stitch“ (2025)

„Lilo & Stitch“-Abenteuer in chronologischer Reihenfolge

Wenn ihr „Lilo & Stitch“ mitsamt allen Fortsetzungen und der dazugehörigen Serie inhaltlich richtig genießen möchtet, solltet ihr euch an diese Abfolge halten. Sie spiegelt die Handlung in chronologischer Reihenfolge wider und verdeutlicht, wie sich die Charaktere sowie ihre Beziehungen im Laufe der Zeit verändern.

„Lilo & Stitch“ (2002)

„Lilo & Stitch 2: Stitch völlig abgedreht“ (2005)

„Stitch & Co. – Der Film“ (2003)

„Lilo & Stitch: Die Serie“ (2003–2006)

„Leroy & Stitch“ (2006)

„Lilo & Stitch“ (am 22. Mai 2025)

Diese Reihenfolge ist speziell für diejenigen ideal, die den emotionalen Schwerpunkt der Geschichte erleben möchten – von Lilos erstem Treffen mit Stitch bis zu seinem späteren Auftritt in der Live-Action-Adaption.

„Lilo & Stitch“ (2002)

Der beliebte Disney-Film schildert die Erlebnisse des Mädchens Lilo aus Hawaii und eines Außerirdischen, den sie „Stitch“ tauft. Diese Mischung aus Science-Fiction und hawaiianischem Charme machte den Animationsfilm rasch zu einem zeitgemäßen Klassiker, der sogar für einen Oscar nominiert wurde.

„Stitch & Co. – Der Film“ (2003)

Der Fernsehfilm dient als Einführung in die darauf aufbauende Serie und er stellt die Idee vor, dass Stitch nicht das einzige Experiment ist. Seine Bezeichnung als Nummer 626 deutet darauf hin, dass insgesamt 625 weitere Experimente existieren könnten. Gemeinsam fassen Lilo und Stitch den Entschluss, diese anderen Experimente aufzuspüren und zu „zähmen“.

„Lilo & Stitch: Die Serie“ (2003-2006)

Die Serie setzt unmittelbar an die Ereignisse des TV-Films an. In insgesamt 65 Folgen machen sich Lilo und Stitch auf die Suche nach den verstreuten Experimenten. Jedes Experiment bekommt einen Namen und die Hilfe der beiden, um sich in der Welt zurecht zu finden. Euch erwartet eine turbulente Mischung aus spannender Action, tiefer Freundschaft und ausgefallenen Einfällen.

„Lilo & Stitch 2: Stitch völlig abgedreht“ (2005)

Der Film, der chronologisch vor der Serie angesiedelt ist, obwohl er später herauskam, thematisiert Stitchs unkontrollierbare Energiequelle. Diese löst bei ihm eine tiefgreifende Identitätskrise aus. Mit einer gefühlvollen Inszenierung, detailreicher Animation und einem besonderen Schwerpunkt auf die Bindung zwischen Lilo und Stitch berührt er auf emotionaler Ebene.

„Leroy & Stitch“ (2006)

Der letzte Film der Serie vereint zahlreiche vertraute Charaktere und bietet ein spektakuläres Finale. Dabei muss Stitch sich einer neuen Bedrohung stellen: Leroy, einem gefährlichen Klon-Experiment. Für die Fans stellt dies einen angemessenen Abschluss der Geschichte dar.

„Lilo & Stitch“ (2025)

Die jüngste Realverfilmung des beliebten Klassikers feierte am 22. Mai 2025 ihren Kinostart in Deutschland. Erste Kritiken fallen unterschiedlich aus: Manche heben die nostalgische Inszenierung positiv hervor (via kino.de), während andere die emotionale Tiefe des Originals vermissen. Macht euch am besten selbst ein Bild!

Internationale Spin-offs

Abseits der Hauptreihe existieren zwei internationale Spin-offs, die Stitch in völlig neue Szenarien eintauchen lassen. Sie sind inhaltlich unabhängig von der Geschichte um Lilo und erzählen eigenständige Abenteuer, eröffnen dabei jedoch frische Blickwinkel auf das populäre Alien.

„Yuna & Stitch“ (2008-2015): Diese japanische Anime-Serie versetzt Stitch nach Okinawa und führt das Mädchen Yuna als neue Hauptfigur ein, die Lilo ersetzt. Der Stil und die Atmosphäre wurden an ein japanisches Publikum angepasst, doch die Serie bleibt im Herzen eine klassische Stitch-Erzählung.

Diese japanische Anime-Serie versetzt Stitch nach Okinawa und führt das Mädchen Yuna als neue Hauptfigur ein, die Lilo ersetzt. Der Stil und die Atmosphäre wurden an ein japanisches Publikum angepasst, doch die Serie bleibt im Herzen eine klassische Stitch-Erzählung. „Stitch & Ai“ (2017): Dieses chinesische Spin-off verlegt Stitch nach China, wo er auf das Mädchen Ai trifft. Die Serie überzeugt durch hochwertige Animationen, weicht jedoch erzählerisch vom ursprünglichen Kanon ab und richtet sich an Fans, die alternative Interpretationen der Geschichte schätzen.

Beide Serien sind keine Voraussetzung, um der Hauptreihe zu folgen, bieten aber eine spannende Ergänzung für all jene, die Stitch auch außerhalb von Hawaii weiter begleiten möchten.