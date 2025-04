Wenn aus Vorfreude Frust wird: So sehr ärgern sich Gronkh-Fans über den neuen Minecraft-Film

Vor Release des Minecraft-Films kündigte Twitch-Streamer und YouTuber Erik „Gronkh“ Range an, dass er eine große Rolle in dem Film hat. Doch dem scheint jetzt nicht mehr so.

Gronkh sollte als Erzähler in Minecraft-Film sprechen

Ende 2024, als der erste Trailer zum Minecraft-Film erschien, kam der Twitch-Streamer und YouTuber Gronkh mit einer überraschenden Ankündigung um die Ecke: Er sollte den Erzähler in dem Film sprechen. Etwas, was bei der Community super ankam, da viele das Spiel unmittelbar mit dem YouTuber in Verbindung bringen.

Gronkh ist ein Urgestein der deutschen YouTube-Landschaft und startete seine Karriere mit einem Let’s Play zu Minecraft. Dieses Let’s Play ist für einige Fans ein Stück ihrer Jugend und inspirierte sie vermutlich auch selbst dazu, das Spiel zu spielen. Umso schöner war es also, dass eine Verfilmung des Spiels mit Gronkh in Verbindung gebracht werden sollte.

Auch die deutsche Twitch-Community freute sich über die Nachricht, wie ihr in diesem Clip auf YouTube sehen könnt:

„Dann bleibe ich daheim“

Jetzt wo der Film seit dem 3. April 2025 in den Kinos läuft, fragte sich die Community unter anderem auf reddit, wo Gronkh denn nun als Erzähler in dem Film zu hören sein soll. Der Filmkritiker Lenny von dem YouTube-Kanal Cinema Strikes Back lieferte in seinem Kritik-Video zum Film auf YouTube die Erklärung dazu.

Der Gaming-YouTuber hatte zwar schon alle Takes für seine Rolle eingesprochen, danach wurde sich aber doch gegen die Erzählerrolle mit Gronkh entschieden. So wird diese Rolle von dem Synchronsprecher Tobias Meister übernommen, der auch Jack Black in dem Film seine Stimme leiht. Die Erzählungen werden somit aus der Sicht der Figur Steve gesprochen.

Die Community ist durch diese Nachricht gespalten. Einige wollen den Film trotzdem schauen, andere allerdings nicht mehr. Die Stimme von Gronkh zu hören war wohl für einige der einzige Grund, sich den Film anzuschauen, wie Fans auf reddit mitteilen:

mrvalrek wartet lieber auf ein Streamingangebot: „Tatsächlich war Gronkh auch einer der Gründe ins Kino reinzuschauen. Dann werde ich wohl warten, bis er auf irgendeinem Streamingdienst ist.“

Punker0007 meint dazu: „Dann bleib ich mit meinem Arsch eben daheim und warte auf die Bluray“

Chizakura schreibt dazu: „(...) Damit ist auch mein Grund weg, den Film überhaupt zu gucken.“

