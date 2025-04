Fast 50 Prozent günstiger: Wer Minecraft mag, wird diese Aldi-Angebote lieben

Da lacht das Minecraft-Herz: Bei Aldi gibt es derzeit eine ganze Reihe an Zubehörartikeln rund um das kultige Blockspiel. Von Bettwäsche über Schreibtische bis zu Lego-Sets ist alles dabei. Minecraft-Liebhaber können fast 50 Prozent sparen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Über 200 Millionen Spieler – und das jeden Monat. Seit über 15 Jahren begeistert Minecraft kleine und große Spieler rund um den Globus. Wer auch abseits von PC oder Konsole nicht genug von der Bauklotz-Welt bekommen kann, findet derzeit im Aldi-Onlineshop passendes Minecraft-Zubehör.

Anzeige

Die interessantesten Angebote haben wir für euch zusammengestellt (siehe unten). Alternativ könnt ihr aber auch direkt zu Aldi gehen und dort selbst stöbern:

Minecraft-Bettwäsche: Doppelseitige Minecraft-Bettwäsche aus 100 Prozent Baumwolle mit praktischem Reißverschluss. Bietet zwei verschiedene Designs zum Wenden.

Anzeige

Minecraft-Wendebettwäsche Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.04.2025 16:25 Uhr

Minecraft-Gamingstuhl: Ergonomischer Minecraft-Gamingstuhl mit stufenloser Höhenverstellung, 360-Grad-Drehfunktion und komfortabel gepolsterten Armlehnen für optimalen Spielkomfort.

Minecraft-Gamingstuhl Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.04.2025 16:27 Uhr

Lego-Minecraft-Set: Mit 5 abnehmbaren Mini-Modellen, 8 Mikrofiguren und unterhaltsamen Stickern mit Minecraft-Sprüchen für authentisches Spielerlebnis.

Anzeige

Lego-Minecraft-Set Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.04.2025 16:33 Uhr

Minecraft-Bücherregal: Stylisches Minecraft-Bücherregal im Creeper-Design mit eleganten Carbon-Akzenten und 15 offenen Fächern für optimale Präsentation der Sammlung.

Minecraft-Bücherregal Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.04.2025 16:37 Uhr

Minecraft-Gaming-Schreibtisch: Funktionaler Minecraft-Gamingtisch in edler Carbon-Optik mit praktischem Headphone- und Getränkehalter sowie integriertem Kabelkanal für ein aufgeräumtes Spielerlebnis.

Minecraft-Gaming-Schreibtisch Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.04.2025 16:39 Uhr

Aldi-Onlineshop schließt

Wichtig zu wissen: Am 1. September 2025 schließt der Aldi-Onlineshop. Was das unter anderem für Retouren und Garantieansprüche bedeutet, erläutern wir in einem separaten Artikel:

So finden wir die besten Schnäppchen