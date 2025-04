Aldi verkauft heute einen Gasgrill, der mehr kann, als ihr glaubt

Wenn ihr euch für die anstehende Grillsaison einen anständigen Gasgrill kaufen wollt, der ein besonderes Extra drauf hat und kein Vermögen kostet, dann solltet ihr am 7. April bei Aldi reinschauen. Dort wird der Boston Pro 3 Turbo für schlappe 249 Euro angeboten.

Aldi verkauft Enders-Gasgrill für 249 Euro

Die neue Grillsaison steht vor der Tür und damit wieder die Frage: Schafft es das alte Modell noch, oder sollte man in einen neuen Gasgrill investieren? Wenn ihr zu letzterem Schluss kommt, dann sollte euch euer Weg am 7. April zu Aldi Süd führen. Dort wird der Enders Boston Pro 3 Turbo für 249 Euro verkauft. Alternativ könnt ihr am selben Tag auch im Onlineshop reinschauen. Dort wird der Gasgrill zum gleichen Preis verkauft, es kommen aber noch Versandkosten hinzu (bei Aldi im Onlineshop anschauen).

Vor- und Nachteile des Enders-Gasgrills von Aldi:

Preis: Ihr bekommt für 249 Euro einen Gasgrill, der groß genug ist, um mehrere Menschen zu versorgen, hochwertig gebaut ist und trotzdem nicht viel kostet.

Turbo-Zone: Im Vergleich zu vielen anderen Gasgrills bekommt ihr hier ein Modell, das mit einer Turbo-Zone ausgestattet ist. Diese kann bis zu 800 Grad warm werden und euer Grillgut perfekt karamellisieren.

Größe: Es handelt sich schon um einen recht großen und schweren Gasgrill, den ihr im ersten Schritt nicht nur von Aldi nach Hause transportieren müsst, sondern auch einen Platz dafür braucht.

Im Prospekt ist das Angebot gelistet:

Am 7. April bekommt ihr den Enders Boston Pro 3 Turbo für nur 249 Euro bei Aldi. (© Aldi-Prospekt / Screenshot: GIGA)

Das kann der Enders-Grill von Aldi

Ihr bekommt mit dem Enders Boston Pro 3 Turbo einen soliden Gasgrill mit drei Brennern. Zwei davon leisten 3,5 kW. Beim dritten Brenner handelt es sich um eine Turbo-Zone, die 4,2 kW leistet und bis zu 800 Grad erreichen kann. Damit könnt ihr wie im Sterne-Restaurant euer Steak perfekt anbraten.

Enders verzichtet bei diesem Modell auf den Seitenkocher und setzt dafür auf zwei Ablagen. Diese lassen sich praktischerweise abklappen, sodass ihr Platz sparen könnt, wenn ihr nicht grillt. Unter dem Gasgrill könnt ihr eine Gasflasche verstauen. Mit den vier Rollen lässt sich der Gasgrill auch leicht bewegen. Gegrillt wird auf einem Grillrost aus Edelstahl, das sich leicht reinigen lassen soll.

