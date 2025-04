Reduziert bei Aldi: Discounter verkauft besondere Kopfhörer für 54,99 Euro

Jogger und Radfahrer kennen das Dilemma: Musik motiviert beim Training, blockiert aber wichtige Umgebungsgeräusche. Die Lösung gibt's bei Aldi: Für aktuell 54,99 Euro verkauft der Discounter besondere Kopfhörer, die Sound über die Knochen übertragen und so die Ohren freihalten.

Die Knochenschall-Kopfhörer von Creative für 54,99 Euro (jetzt bei Aldi ansehen) bieten eine clevere Hörlösung für alle, die beim Sport oder im Straßenverkehr ihre Umgebung wahrnehmen müssen, ohne auf Musik verzichten zu wollen. Die sogenannte Bone-Conduction-Technologie überträgt die Schallwellen direkt über die Wangenknochen ans Innenohr, während die Gehörgänge frei bleiben.

Für wen lohnen sich die Knochenschall-Kopfhörer bei Aldi?

Jogger, Radfahrer und Sportler, die aus Sicherheitsgründen ihre Umgebung wahrnehmen müssen

Pendler im Straßenverkehr, die gleichzeitig Musik hören und auf ihre Umgebung achten wollen

Audiophile oder Personen, die eine vollständige Geräuschisolierung und kräftige Bässe wünschen

Creative Outlier Free+ Knochenschall-Kopfhörer. Übertragen Sound über die Wangenknochen ans Innenohr. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.04.2025 15:45 Uhr

Die Creative Outlier Free+ arbeiten mit einer innovativen Technik: Statt Schallwellen direkt ins Ohr zu leiten, übertragen sie Vibrationen über die Wangenknochen direkt ans Innenohr. Das klingt nicht nur futuristisch, sondern hat auch praktische Vorteile: Bei der morgendlichen Jogging-Runde bleiben die Gehörgänge frei, sodass herannahende Fahrräder oder Warnrufe trotz Musikgenuss wahrgenommen werden können.

Mit einem Gewicht von 30,5 Gramm sitzen die Kopfhörer angenehm leicht am Kopf. Die einstellbaren Transducer lassen sich individuell an die Kopfform anpassen, was besonders bei längeren Trainingseinheiten den Tragekomfort erhöht. Dank IPX5-Zertifizierung halten die Kopfhörer auch intensiven Trainingseinheiten mit starkem Schwitzen oder einem überraschenden Regenschauer problemlos stand. Die Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden reicht für mehrere Trainingseinheiten oder einen kompletten Arbeitstag.

Ein besonderes Feature ist die Multipoint-Konnektivität via Bluetooth 5.3, die es ermöglicht, die Kopfhörer gleichzeitig mit mehreren Geräten zu verbinden. So kann beispielsweise während des Heimtrainings ein Workout-Video auf dem Tablet laufen, während Anrufe vom Smartphone automatisch durchgestellt werden. Der integrierte Low-Latency-Modus reduziert die Verzögerungen bei der Wiedergabe und macht die Kopfhörer auch für Gaming oder Videoinhalte geeignet.

Bei der Klangqualität müssen Nutzer allerdings Kompromisse eingehen. Echte Musikliebhaber, die höchste Ansprüche an den Klang haben, greifen eher zu anderen Kopfhörern.

Alternative auf Amazon

Eine Alternative auf Amazon sind diese Knochenschall-Kopfhörer von Sanoto, die aktuell ebenfalls reduziert und mit 4,3 von 5 Sternen zudem hervorragend bewertet sind.

Knochenschall-Kopfhörer Übertragen Sound über die Wangenknochen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.04.2025 15:41 Uhr

