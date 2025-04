Aldi verkauft heute ein Android-Tablet mit viel Speicher zum Schleuderpreis

Wenn ihr euch ein möglichst günstiges Android-Tablet mit genug Speicher kaufen wollt, dann solltet ihr am 6. April 2025 bei Aldi im Onlineshop reinschauen. Dort wird das Vale V10A für unter 100 Euro angeboten. Einen kleinen Haken gibt es bei dem Angebot aber.

Aldi verkauft Android-Tablet für 100 Euro

Die Auswahl an Android-Tablets ist mittlerweile riesig. Die Preise können dabei schwindelerregende Höhen erreichen. Wollt ihr hingegen nur etwas im Netz surfen, Videos schauen oder etwas lesen, dann reicht auch ein viel günstigeres Modell. Mit dem Vale V10A bietet Aldi genau so ein Android-Tablet ab dem 6. April 2025 für nur 99,99 Euro im Onlineshop an (bei Aldi im Onlineshop anschauen). Einen kleinen Haken gibt es bei dem Angebot: Es gilt nur im Onlineshop, sodass noch Versandkosten hinzukommen.

Im Prospekt ist das Angebot gelistet:

Aldi verkauft das Vale V10A für 99,99 Euro. (© Aldi-Prospekt / Screenshot: GIGA)

Vor- und Nachteile des Vale-Tablets bei Aldi:

Preis: Es kommt nicht oft vor, dass Android-Tablets in der Größe für 100 Euro verkauft werden.

Speicher: Das Vale V10A ist direkt mit 128 GB internem Speicher ausgestattet. In dieser Preisklasse ist das wirklich viel.

Leistung: Bei einem so günstigen Android-Tablet dürft ihr keine Wunder bei der Leistung erwarten. Alle alltäglichen Aufgaben könnt ihr damit aber erledigen.

Was bietet das Vale-Tablet von Aldi?

Ihr bekommt mit dem Vale V10A ein günstiges Android-Tablet mit 10-Zoll-HD-Display, 4 GB RAM und 128 GB internen Speicher, der um bis zu 1 TB erweitert werden kann. Es handelt sich um ein Gerät mit WLAN und Bluetooth an Bord. LTE gibt es dieses Mal nicht. Dafür ist direkt Android 14 vorinstalliert, was immerhin einigermaßen aktuell ist. Wie es mit der Update-Politik aussieht, ist nicht bekannt.

Der Preis von 99,99 Euro von Aldi ist dabei sehr gut. Andere Händler verlangen deutlich mehr. Über Amazon kostet das Vale V10A 160 Euro (bei Amazon anschauen). Bei Obi kostet es immerhin noch 150 Euro (bei Obi anschauen). Aldi unterbietet also alle bekannten Händler.

Vale-Tablet V10A mit 128-GB-Speicher und Android 14 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.04.2025 05:10 Uhr

Wollt ihr hingegen ein Android-Tablet mit LTE, dann bietet Aldi ein Vale-Modell mit LTE weiterhin zum gleichen Preis an (bei Aldi im Onlineshop anschauen).

