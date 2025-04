Galaxy Tab S10 FE vorgestellt: Samsungs Mittelklasse-Tablet lässt selbst das S25 alt aussehen

Samsung hat mit der Galaxy-Tab-S10-FE-Serie neue Android-Tablets vorgestellt, die sich im Vergleich zu den Vorgängern teilweise deutlich unterscheiden. Wie schon bei den Smartphones setzt Samsung stark auf Künstliche Intelligenz und lässt mit der besseren Ladegeschwindigkeit sogar das Galaxy S25 hinter sich.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Samsung Galaxy Tab S10 FE und FE Plus vorgestellt

Das Samsung Galaxy Tab S10 FE verändert sich im Hinblick auf die Größe des Displays nicht im Vergleich zum Vorgänger. Es bleibt bei den bekannten und beliebten 10,9 Zoll. Es handelt sich um ein TFT-Panel, das mit 2.304 x 1.440 Pixeln auflöst und mit 90 Hz arbeitet.

Anzeige

Deutlich größer fällt hingegen das Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus aus. Es ist nun 13,1 statt 12,4 Zoll groß. Damit könnte es fast schon als Laptop-Ersatz durchgehen. Mit 2.880 x 1.800 Pixeln ist die Auflösung etwas höher. Ihr erhaltet aber auch hier das TFT-Display und bis zu 90 Hz.

Damit ihr mit den beiden Android-Tablets besser arbeiten könnt, wurde die Helligkeit auf 800 Nits erhöht. Ihr bekommt optional zudem ein Tastatur-Cover, wodurch die Geräte tatsächlich zu kleinen Laptops werden. Samsung integriert sogar einen Galaxy-AI-Button, der die neuen KI-Funktionen direkt aufruft.

Anzeige

Genau das liegt beim Galaxy Tab S10 FE und S10 FE Plus auch im Fokus. Ihr bekommt zwar nicht alles von der Galaxy AI, aber mit Awesome Intelligence eine etwas abgespeckte Version. Trotzdem sind praktische Funktionen wir Circle to Search, Sofortübersetzung oder Handschrifterkennung enthalten. Damit könnt ihr euch die Arbeit im Alltag sehr erleichtern. Vorinstalliert ist direkt Android 15 mit One UI 7. Ihr erhaltet auch sieben Jahre Software-Updates.

Damit alles flüssig läuft, verbaut Samsung in beiden Tablets den Exynos-1580-Chip, dem 8 oder 12 GB RAM und 128 oder 256 GB interner Speicher zur Seite stehen. Letzterer lässt sich sogar noch um bis zu 2 TB per Speicherkarte erweitern. Mein persönliches Highlight ist die 45-Watt-Schnellladefunktion. Nicht nur die neuen Galaxy-A-Smartphones laden damit schneller als das Galaxy S25 mit 25 Watt, sondern jetzt auch Mittelklasse-Tablets. Beim Galaxy S26 muss sich also etwas ändern.

Samsung Galaxy Tab S10 FE (Plus): Preis und Verfügbarkeit

Ihr könnt das Galaxy Tab S10 FE und S10 FE Plus ab sofort bei Samsung vorbestellen. Ihr erhaltet dann nicht nur ein 65-Watt-Ladegerät kostenlos dazu, sondern könnt direkt im Samsung-Shop mit dem TABFE10 zusätzlich 10 Prozent sparen (bei Samsung anschauen).

Anzeige

Folgende Preise ruft Samsung auf:

Galaxy Tab S10 FE mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher für 579 Euro

Galaxy Tab S10 FE mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher für 679 Euro

Galaxy Tab S10 FE Plus mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher für 749 Euro

Galaxy Tab S10 FE mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher für 849 Euro

Das sind die Preise für die WiFi-Versionen. Die LTE-Ausführungen kosten noch etwas mehr. Optional könnt ihr euch einiges an Zubehör kaufen und das Paket so abrunden. Der S Pen befindet sich weiterhin im Lieferumfang.