Last-Minute-Geschenk: Die 20 besten (digitalen) Gutscheine in der Übersicht

Apple Geschenkkarte© GIGA 1 / 22

Anzeige

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Geschenkgutscheine lassen sich auch auf den letzten Drücker noch besorgen, sind flexibel einsetzbar und machen Beschenkten eine große Freude. Sie sind laut einer Umfrage zudem das beliebteste Weihnachtsgeschenk in Deutschland. Wir zeigen euch in der Übersicht, wo ihr die besten Gutscheine in Onlineshops findet, von A wie Amazon, über B wie Bahn bis Z wie Zalando.

Apple Gift Card – 100 Euro (per E‑Mail) jetzt ab 100,00 € bei Apple Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.12.2024 12:40 Uhr

Erstmal das Formelle: Ein Geschenkgutschein (englisch: voucher) hat stets einen Nennwert (zum Beispiel 50 Euro) und verschafft dem Inhaber (also der beschenkten Person) einen Anspruch auf eine Leistung. So kann er oder sie sich selbst etwas in einem bestimmten Onlineshop kaufen. Zu beachten sind vor allem zwei Punkte:

Ist zwischen dem Händler und dem Käufer keine Vereinbarung über eine Barauszahlung getroffen worden, ist der Händler nicht verpflichtet den Geldbetrag auszuzahlen. (Quelle: IHK Kassel-Marburg)

getroffen worden, ist der Händler verpflichtet den Geldbetrag auszuzahlen. (Quelle: IHK Kassel-Marburg) Für Gutscheine gilt in der Regel die allgemeine Verjährungsfrist. Das heißt: Sie verfallen nach drei Jahren. (Quelle: Verbraucherzentrale NRW e.V.)

Geschenkgutscheine sind als Last-Minute-Geschenk ausgesprochen beliebt (Quelle: Statista Consumer Insights), denn sie lassen sich schnell besorgen und sie sind immer vorrätig. Bei vielen Anbietern hat man die Wahl zwischen richtigen Gutscheinkarten (z.B. auf Papier) und digitalen Gutscheinen (E-Gutschein). Letztere lassen sich meist ausdrucken und können dann in einem passenden Umschlag überreicht werden. Zwischen Bestellung und E-Mail-Versand eines digitalen Gutscheins liegen normalerweise nur wenige Minuten, manchmal aber auch mehrere Stunden.

Digitaler Amazon.de-Gutschein (50 Euro) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.12.2024 13:10 Uhr

Auf den folgenden Seiten findet ihr unsere Übersicht, vor allem mit Gutscheinen aus der Welt der Technik.