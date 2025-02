„How To Sell Drugs Online (Fast)“ Staffel 4: Release-Datum bekannt

Lange war es ruhig um die kommende vierte Staffel von „How To Sell Drugs Online (Fast)“, aber jetzt ist der Starttermin der beliebten Netflix-Serie bekannt. Im Folgenden verraten wir euch das Release-Datum und alles Weitere, was ihr zur vierten Season wissen müsst.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

„How To Sell Drugs Online (Fast)“ Season 4 startet im April

„How To Sell Drugs Online (Fast)“ Staffel 4 startet am 8. April 2025 auf Netflix. Die vierte Season ist zudem die finale Staffel der Serie. Sie wird natürlich ebenfalls auf Netflix zu sehen sein.



In den letzten Staffeln wurden alle Episoden zeitgleich am jeweiligen Release-Tag veröffentlicht. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das auch bei Staffel 4 so sein wird.



Nachdem Moritz in der Serie verhaftet wurde und nun im Gefängnis steckt, dachten viele Zuschauer zunächst, dass es das mit der Show gewesen sei. Aber alle Fans können spätestens jetzt aufatmen, denn erst mit Staffel 4 endet die Show. Zur Feier der Ankündigung des Starttermins gibt es auch einen neuen Trailer:

How to sell drugs online (fast) - Staffel 4 | Offizieller Teaser

Um die Wartezeit zur vierten Staffel etwas erträglicher zu machen, könnt ihr euch den Prequel-Film „Buba“ auf Netflix anschauen. Der Film erzählt somit die Vorgeschichte zur Serie und des Charakters Jakob Otto, auch Buba genannt.

Anzeige

Warum geht es in der vierten Staffel?

Staffel 4 der Serie spielt etwa 4 Jahre später als die vorherige Season. Damit beginnt die vierte Staffel mit einem Zeitsprung. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis will Moritz ein normales Leben führen – mit legalen Geschäften.



Moritz findet jedoch heraus, dass seine Freunde Dan und Lenny mit ihrem Start-Up Bonus Life auf Erfolgskurs sind. Die beiden ehemaligen Geschäftspartner haben alles, was er will. Moritz will mit Hilfe seines Kumpels Ersan, den er im Gefängnis kennengelernt hat, Bonus Life aufkaufen. Doch die Kreditbedingungen seines Knast-Kumpels erfährt er erst, als es zu spät ist.



„How To Sell Drugs Online (Fast)“ Staffel 4 ist jedoch nicht der einzige kommende Serienstart. In naher Zukunft starten noch weitere Serien auf Netflix und Co.:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.