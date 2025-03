„Blue Box“ Staffel 2 auf Netflix: Wann kommt Season 2?

Nach dem Staffelfinale der ersten Season von „Blue Box“ endet die letzte Folge mit einem Cliffhanger. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass sich viele Zuschauer fragen, ob und wann der Anime auf Netflix weitergeht. Im Folgenden beantworten wir es euch und verraten euch alles, was ihr zur Fortsetzung wissen müsst.

„Blue Box“ Staffel 2 ist bereits angekündigt

Die Sport-Romanze geht weiter! Netflix und das Animationsstudio Telecom Animation Film verkünden, dass sich „Blue Box“ Staffel 2 bereits in der Produktion befindet. Zum jetzigen Zeitpunkt steht jedoch weder ein genauer Starttermin noch ein Release-Zeitraum fest. Sobald es neue Informationen gibt, aktualisieren wir den Artikel.



Die erste Staffel, die aus insgesamt 25 Folgen besteht, könnt ihr euch weiterhin auf Netflix im Original mit Untertiteln anschauen. Zur Feier des Tages gibt es noch ein kurzes Video, das die zweite Season ankündigt.



Wichtiger Hinweis: Schaut euch den Trailer nur an, wenn ihr die erste Staffel bereits gesehen habt. Denn der Teaser zeigt wichtige Schlüsselmomente und beinhaltet Spoiler.

Telecom Animation übernimmt erneut Produktion

In der ersten Staffel „Blue Box“ fungiert Yuichiro Yano (unter anderem „Lupin III: Part 5“) als Regisseur. Die Serienkomposition übernahm Yuko Kakihara (unter anderem „Die Tagebücher der Apothekerin“) und Miho Tanino (unter anderem „Tower of God“) war für das Charakterdesign zuständig. Ob sie auch an „Blue Box“ Staffel 2 mitarbeiten, ist derzeit noch nicht bekannt. Weitere Details zu den Mitwirkenden sind zurzeit nicht bekannt.



Die erste Staffel lief wöchentlich auf Netflix und startete im Oktober 2024. Anscheinend ist sie so erfolgreich, dass Netflix bereits eine zweite Season in Auftrag gegeben hat. Die gleichnamige Manga-Reihe, auf die der Anime basiert, stammt von Mangaka Koji Miura und wird seit April 2021 in der Weekly Shōnen Jump von Shueisha veröffentlicht.

