Fake-Trailer zu GTA 6, Marvel und DC sind eine Plage – jetzt greift YouTube endlich durch

Fake-Trailer zu beliebten Franchises wie Marvel, GTA, DC und Harry Potter haben in den letzten Jahren auf YouTube überhandgenommen. Endlich unternimmt Google etwas dagegen und entzieht zwei riesigen Kanälen das Geld.

YouTube kappt Werbegeld für Fake-Trailer

YouTube hat zwei der größten Kanäle für Fake Trailer auf seiner Plattform demonetarisiert – Screen Culture und KH Studio werden somit also für ihre Videos keine Werbeeinnahmen mehr generieren können.

Die Kanäle sind dafür bekannt, Fake Trailer zu kommenden Filmen und Videospielen von namhaften Franchises hochzuladen – darunter GTA 6, Marvel’s Avengers Doomsday und DC’s Lanterns.

Die Videos sind typischerweise eine Mischung aus realen Filmszenen aus anderen Projekten und leblosen KI-generierten Einstellungen, die in der Regel zumindest für minimal geübte Auge recht schnell erkenntlich sind. Die Aufmachung der Trailer ist allerdings stets darauf angelegt, dass Nutzer sie wenigstens auf den ersten Blick als offiziell missverstehen.

Auslöser für den Schritt war offensichtlich ein Artikel von der Website Deadline. Das Magazin berichtete, dass Filmstudios wie Warner Bros und Sony sich an YouTube gewendet hatten, um im Hintergrund an den Werbeeinahmen der Kanäle beteiligt zu werden – was insbesondere aufgrund der Verwendung von generativer KI bei der Schauspielergewerkschaft SAG-Aftra äußerst schlecht angekommen war. (Quelle: Deadline)

Fake-Trailer auf YouTube sind das Letzte Es ist mir in den letzten Jahren mehrmals beim unbewussten Browsen auf YouTube passiert, dass ich auf einen Link geklickt habe, der sich als Fake-Trailer herausgestellt hat. Die Reaktion ist jedes Mal die gleiche: Kurze Verwirrung, dann Enttäuschung und schließlich Ärger – eben genau die Reaktion, die ich bekomme, wenn mich jemand wissentlich übers Ohr zieht. Die Videos sind Schwindeleien, die nicht nur wertvolle Lebenszeit ihres Publikums verschwenden, sondern auch zu dem Schwall an Fake News und Desinformation online beitragen. Sie bieten keinen künstlerischen Mehrwert, geben vor etwas zu sein, das sie nicht sind und zielen am Ende nur darauf ab, Klicks und Werbeeinnahmen zu generieren. Gut, dass YouTube jetzt Letztes etwas schwieriger macht. Gregor Elsholz

