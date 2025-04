Hat Rockstar zu hoch gepokert? GTA 6 nervt viele Fans nur noch

Fans warten und warten und warten auf Grand Theft Auto 6. Publisher Take-Two nennt zwar einen Grund für Rockstars Funkstille, doch viele Fans sind damit unzufrieden.

Seit über einem Jahr hat sich Entwickler Rockstar nicht mehr zu GTA 6 geäußert. Laut Take-Two-Chef Strauss Zelnick soll das Marketing erst „relativ kurz vor dem Release“ starten, um die Vorfreude der Fans hoch zu halten. Fans auf Reddit sind von dieser Begründung nicht überzeugt.

Nutzer SmokeDoinksnotCrack zeigt sich frustriert, dass Fans jetzt bereits seit 12 Jahren auf GTA 6 warten und Rockstar nicht einen einzigen Screenshot veröffentlichen kann.

Sie tun so, als würden sie Area 51 bewachen, mit all dieser Geheimhaltung. Es gibt keinen Grund, warum sie nicht einen Screenshot von irgendwas im Spiel veröffentlichen sollten (ein Auto, ein Boot, eine Ampel?), das würde nichts verraten, das das Spiel ruinieren könnte, sondern uns nur weiter hypen. Ich denke, dass Rockstar zu sehr von sich selbst eingenommen ist, jetzt, wo sie so eine Cashcow geworden sind.

SmokeDoinksnotCrack auf Reddit