PlayStation-Debakel geht in die zweite Runde – Sony macht das falsche Sequel

Sony hat angekündigt, dass eine Fortsetzung für das Uncharted-Franchise in Arbeit ist. Leider handelt es sich dabei aber nicht um ein neues PS5-Spiel, sondern um ein Sequel zu dem enttäuschenden Kinofilm.

Ein Kommentar von Gregor Elsholz:

Das Uncharted-Franchise hat zwei Gesichter, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Auf der einen Seite stehen mehrere preisgekrönte PS3- und PS4-Spiele, an die ich mich auch nach Jahren gerne erinnere. Auf der anderen Seite ein Kinofilm, den ich innerhalb weniger Sekunden nach dem Abspann bereits komplett vergessen habe. Jetzt gibt Sony bekannt, dass die Reihe fortgesetzt wird – doch das Unternehmen entscheidet sich dabei für das falsche Sequel.

Uncharted: Sony gibt Filmfortsetzung bekannt

Den Uncharted-Film aus dem Jahr 2022 zu schauen, ist wie einen Eiswürfel zu lutschen. Beide Erlebnisse haben keinerlei Eigengeschmack und bis auf eine leichte Taubheit hinterlassen sie keine Spuren – was bei dem Film tatsächlich beinahe schon ein bemerkenswertes Kunststück ist, schließlich bietet die Games-Vorlage jede Menge Unterhaltung und liebenswerte Charaktere.

Ob es womöglich daran liegt, dass die Hauptfiguren Drake und Sully im Wesentlichen durch Spider-Man mit einem Bruder- statt Onkel-Komplex und Mark Wahlberg, der seine beste Mark-Wahlberg-Imitation abliefert, ersetzt wurden? Leider ist es müßig jetzt noch darüber zu diskutieren, denn Sony hat bekannt gegeben, dass das Abenteuer eine Fortsetzung bekommen wird. Das Unternehmen, das uns in den letzten Jahren Morbius und Madame Web geschenkt hat, versucht sich also an einem neuen Blockbuster. Vielversprechend. (Quelle: Variety)

Wo bleibt das nächste Uncharted-Spiel?

Dabei hat Uncharted tatsächlich eine Fortsetzung verdient – aber eben nicht der Film, sondern die Spiele. Ob nun ein weiteres Spin-Off mit Chloe Frazer und Nadine Ross à la Lost Legacy, ein Sequel mit Nates Tochter Cassie oder ein Comeback von Nathan Drake persönlich: In Videospielform hätte ich wieder richtig Lust auf Uncharted.

In Film-Form dagegen werde ich von der Reihe Abstand halten, auch wenn viele Zuschauer anderer Meinung sind. Auf Rotten Tomatoes hat Uncharted eine für mich rätselhafte Publikumswertung von 90 Prozent. (Quelle: RottenTomatoes)

