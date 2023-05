In den letzten Jahren durften verschiedene Star-Wars-Charaktere ein Comeback feiern – Boba Fett und Obi-Wan bekamen sogar ihre eigenen Disney+-Serien. Nun zeigt ein weiterer Prequel-Star Interesse an einer Rückkehr in das Sci-Fi-Universum.

Star Wars Facts

Comebacks von berühmten Charakteren stellen im Star-Wars-Universum keine Seltenheit dar – Disney+ hat Figuren wie Boba Fett und Obi-Wan Kenobi sogar jeweils ihre eigenen Serien spendiert, während Fan-Lieblinge wie Luke Skywalker, Darth Vader und Darth Maul immer wieder gern gesehene Cameo-Auftritte abliefern. Nun könnte sich eine weitere Rückkehr anbahnen, denn Schauspielerin Natalie Portman hat beteuert, dass sie sich einen zukünftigen Star-Wars-Auftritt gut vorstellen könne.

Star Wars: Natalie Portman hat Interesse an Rückkehr

In einem Video mit GQ Magazine hat Natalie Portman bekräftigt, dass sie durchaus offen für ein Star-Wars-Comeback sei. Auf die Anfrage eines Fans auf Reddit gab sie dies unumwunden zu – allerdings sei sie bislang von keinem der Verantwortlichen gefragt worden.

Schaut euch hier das Video mit Natalie Portman an:

In der Prequel-Trilogie hat Portman Königin Padmé Amidala verkörpert, aus deren tragischer Beziehung mit Anakin Skywalker in Star Wars Episode 3: Rache der Sith die späteren Helden Luke und Leia hervorgingen. Auch wenn Amidala nach der Geburt der beiden Geschwister laut Star-Wars-Kanon an einem gebrochenen Herzen gestorben ist, könnte sie in einer neuen Serie oder einem Spin-Off-Film zur Zeit der Prequel-Filme durchaus auftreten.

Star-Wars-Fans würden sich über Comeback freuen

Die Reaktionen unter dem Video auf YouTube sprechen in jedem Fall eine deutliche Sprache – die meisten Kommentatoren fänden eine Rückkehr von Königin Amidala großartig. Nachdem mit Hayden Christensen und Ewan McGregor bereits zwei der wichtigsten Stars der Prequel-Filme kürzlich in der Serie Obi-Wan Kenobi zurückgekehrt sind, wünschen sich dies nun viele auch für Natalie Portman.

Nicht nur im Star-Wars-Universum sind einige Projekte in Arbeit – auch die Fast-&-Furious-Reihe wird so schnell nicht zum Stillstand kommen:

