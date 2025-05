„Cobra Kai“ Staffel 7: So geht es für das „Miyagi“-Universum weiter

Im Februar 2025 fand „Cobra Kai“ mit Staffel 6 seinen Abschluss. Ob das „Miyagi“-Universum auch ohne eine siebte Staffel fortgeführt wird?

Die erfolgreiche Serie „Cobra Kai“ hat die „Karate Kid“-Reihe nicht nur neu aufleben lassen, sondern sie auch auf durchdachte Weise weitergeführt. Zu Beginn der Serie flammte die altbekannte Fehde zwischen Johnny Lawrence (William Zabka) und Daniel LaRusso (Ralph Macchio) erneut auf, doch schließlich gelang es den beiden, ihre Differenzen beizulegen.

Nachdem die sechste und finale Staffel im Februar 2025 abgeschlossen wurde, fragen sich viele Fans, ob das Universum der Serie in anderer Form fortgesetzt wird. Eine siebte Staffel wird es von „Cobra Kai“ voraussichtlich jedoch nicht mehr geben.

„Cobra Kai“ Staffel 7 kommt nicht

Die 6. Staffel von „Cobra Kai“ übertrifft alle vorherigen Staffeln sowohl in ihrem Umfang als auch in ihrer Länge. Sie umfasst insgesamt 15 Episoden, die jedoch nicht auf einen Schlag verfügbar gemacht wurden. Stattdessen wurde die Staffel in drei Abschnitten veröffentlicht: Der erste und zweite Block erschienen im Jahr 2024, während das finale Kapitel im Jahr 2025 herauskam.

Dieses letzte Kapitel markiert zugleich das Ende der gesamten Serie, da keine 7. Staffel mehr geplant ist (via Screenrant). Um der Geschichte einen passenden und würdevollen Abschluss zu geben, entschieden sich die Macher, die 6. Staffel besonders umfangreich zu gestalten und noch einmal alle Register zu ziehen.

Ihr habt die sechste Staffel noch nicht gesehen? Unsere kino.de-Kollegen zeigen euch in ihrem Video, was euch in der Staffel erwartet:

So geht es für das „Miyagiverse“ weiter

„Cobra Kai“ mag zwar ein Ende gefunden haben, doch für die Fans gibt es Grund zur Freude. Es gibt nämlich noch viele Geschichten zu erzählen. In einem offenen Brief haben die Macher auf Instagram deutlich gemacht, dass das „Miyagiverse“ lebendiger ist denn je. Sie wecken die Hoffnung, dass weitere Erzählungen aus dem Valley in Planung sein könnten.

Mit „Karate Kid Legends“ steht für die Fans bereits Nachschub in den Startlöchern: Am 29. Mai 2025 feiert der neue Film seinen Kinostart in Deutschland. Macchio wird erneut in seine Rolle schlüpfen, und Kung-Fu-Legende Jackie Chan kehrt als Mentor Mr. Han aus dem Reboot von 2010 zurück. Das neue Karate Kid wurde nach einem umfangreichen Casting-Prozess ebenfalls bereits gefunden (via kino.de).

+++ Achtung, Spoiler für „Karate Kid Legends“! +++

Der neue Beitrag zum „Miyagiverse“ wird die Handlung von „Cobra Kai“ zwar vollständig außer Acht lassen, dennoch dürft ihr euch auf ein vertrautes Gesicht aus dem Franchise und der Serie freuen: Johnny wird in diesem Film ebenfalls wieder eine Rolle spielen. Wie genau dieser überraschende Auftritt gestaltet ist, könnt ihr schon bald auf der großen Leinwand erleben.