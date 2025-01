Fantasy mal anders: Ein hochgelobtes Mittelalter-Buch hat mich total begeistert

Mein Neujahrs-Vorsatz: Mehr lesen! Und das klappt gerade wunderbar, denn ich habe ein hochgelobtes Fanatsy-Buch gefunden, das mich so richtig in den Bann zieht.

She Who Became The Sun schreibt die Geschichte um – und ist dabei fantastisch

Vielleicht habt ihr von She Who Became The Sun schon gehört: Als das historische Fantasy-Buch 2021 erschien, hat es große Wellen in der internationalen Buchwelt geschlagen und zahlreiche Preise eingeheimst. Mittlerweile handelt es sich um eine Duologie, mit dem ebenso erfolgreichen Nachfolger He Who Drowned The World als zweiten Teil.

In She Who Became The Sun folgt ihr einem verwaisten Mädchen im mittelalterlichen China, das in die Rolle ihres toten Bruders Zhu Chongba schlüpft, um zu überleben. Ihr Weg an die Spitze der Macht ist von Blut getränkt, denn im 14. Jahrhundert kämpfen die herrschenden Mongolen gegen eine erstarkende Rebellion der Chinesen. Zuvor wurde China von den Mongolen eingenommen und beherrscht – eine Ära, die mit der aufkommenden Ming-Dynastie 1368 endete.

She Who Became The Sun verbindet historische Ereignisse mit einer leidenschaftlichen, klugen Protagonistin und Fantasy-Elementen, die insbesondere zur chinesischen Mythologie passen. Noch dazu ist es spannend und lässt euch nicht mehr los, wenn ihr einmal angefangen habt, zu lesen.

Auch den zweiten Teil der Duologie gibt es in der deutschen Übersetzung:

Wenn man alles dafür tut, um zu überleben

Hungersnöte und Banditen ziehen über das Land, während die mongolische Yuan-Dynastie über China herrscht. In einem kleinen Dorf sind nur noch ein Mädchen, ein Junge und ein Vater von der Zhu-Familie übrig. Und sie ist das einzige Mädchen im Dorf, wo Wurzeln und Insekten gegessen werden, um irgendetwas in den Magen zu bekommen: Frauen und Mädchen bekommen stets nach den Männern Essen, und dieses eine Mädchen hat nur überlebt, weil sie selbst für ihr Wohl sorgt.

Als dem Jungen Zhu Chongba ein großartiges Schicksal vorhergesagt wird, bekommt auch das Mädchen ein Schicksal: Nichts. Doch Zhu Chongba stirbt kurz danach und das Mädchen übernimmt seinen Namen, sein Geschlecht und sein Schicksal: Sie will großartig werden und sie ist bereit, alles dafür zu tun.

She Who Became The Sun und der Nachfolger He Who Drowned The World wurden beide ins Deutsche übersetzt und sind auch nicht allzu dick. Die Dualogie eignet sich perfekt dafür, nicht nur in einer spannenden und blutigen Welt zu versinken, sondern auch noch etwas über die Geschichte Chinas zu lernen.

Holt ihr euch das englische Original, spart ihr direkt Geld:

