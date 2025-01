100 % positiv: Wer nur Netflix nutzt, verpasst eine der besten Serien des Jahres

Die zweite Staffel Severance wird von der internationalen Presse in den Himmel gelobt. Damit gehört die Apple-Serie bereits jetzt zu den besten Serien des Jahres. Ganz oben könnt ihr euch den Trailer zur neuen Season ansehen.

Severance Staffel 2 begeistert alle Kritiker

Serverance gilt unter Serienfans als eine der besten Serien der letzten Jahre und als Aushängeschild für den Streaminganbieter Apple TV+. Am 17. Januar 2025 startet nun die lang erwartete zweite Staffel der cleveren Thriller-Serie.

Die Presse durfte die neuen Folgen aber bereits vorab sehen und schwärmt aktuell in den höchsten Tönen. So sind derzeit 100 Prozent aller Kritiken positiv. Unter den 40 Kritiken befindet sich also nicht eine Stimme, die Severance Season 2 schlecht bewertet (Quelle: Rotten Tomatoes).

Die Kritiker loben vor allem das kreative Konzept, die clevere Erzählung und die Bereitschaft, ein Risiko einzugehen. Der Daily Telegraph resümiert zum Beispiel:

Das ist bemerkenswertes, einzigartiges, verblüffendes Fernsehen, eine Sendung, die zum Nachdenken anregt, selbst wenn sie Gefahr läuft, in den Kaninchenbau ihrer eigenen erfinderischen Fantasie zu verschwinden.

Tatsächlich gibt es keine vergleichbare Serie wie Severance. Das fängt schon damit an, dass es gar nicht so leicht ist, die Prämisse der Serie einem Außenstehenden zu erklären. Die Apple-Serie ist am ehesten das, was man als einen Mindfuck bezeichnen würde und ehrlich gesagt ist es besser blind in die Serie einzusteigen, um Stück für Stück den Horror zu begreifen, der sich dem Zuschauer mit jeder Folge mehr und mehr offenbart.

Das Budget von Severance erreicht Kino-Level

Die zweite Staffel von Severance sorgte aber schon vor den Kritiken für einiges Aufsehen im Netz, denn das Produktionsbudget der Serie beläuft sich laut einigen Quellen wohl auf schwindelerregende 200 Millionen US-Dollar – also ungefähr 20 Millionen US-Dollar pro Folge (Quelle: Screen Rant).

Sollte das stimmen, dann wäre Severance eine der teuersten Serien aller Zeiten. Und das, obwohl die Serie überwiegend in einem sterilen Bürogebäude spielt.

