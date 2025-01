The Last of Us Staffel 2: PlayStation-Fans müssen nicht mehr lange warten

The Last of Us Staffel 2 – Trailer Englisch

The Last of Us Staffel 2 – Trailer Englisch

Mit The Last of Us haben HBO und Sony ein echtes Serien-Meisterwerk geschaffen. Die zweite Staffel ist jetzt gar nicht mehr weit weg. Ein neuer Trailer verrät den Release-Monat. Ihr könnt ihn euch direkt oben ansehen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

The Last of Us Staffel 2 startet bereits im April

The Last of Us geht schon in wenigen Monaten weiter. Während der CES 2025 zeigt PlayStation-Hersteller Sony einen neuen Trailer, der auch den Release-Monat zeigt: Die zweite Staffel soll bereits im April 2025 starten.

Anzeige

Der neue Trailer für die HBO-Serie ist nur eine Minute lang und verrät noch nicht viel über die Handlung der zweiten Staffel. Fans der Vorlage auf der PS4 dürften einige Momente allerdings bereits wiedererkennen. Auch die Bedrohung durch die widerlichen Pilz-Zombies nimmt wieder eine prominente Rolle ein.

Eine Sache ist bereits klar: Es sieht nicht so aus, als hätten Joel (gespielt von Pedro Pascal) und Ellie (gespielt von Bella Ramsey) eine besonders schöne Zeit in der Zombieapokalypse.

Anzeige

The Last of Us wird nach der zweiten Staffel nicht enden – obwohl es nur zwei Spiele gibt. Eine dritte Staffel befindet sich aktuell schon in der Vorproduktion und soll im Sommer 2025 gedreht werden. Aktuell ist noch unklar, ob die dritte Staffel die Geschichte nach dem zweiten Spiel weitererzählen wird oder ob The Last of Us Part 2 in zwei Staffeln erzählt wird.

Immer mehr Filme und Serien mit PlayStation-Helden

Sony arbeitet aktuell an einer echten Hollywood-Offensive für PlayStation-Spiele. Allein während der CES 2025 wurden bereits Verfilmungen für die Spiele Horizon Zero Dawn und Helldivers 2 angekündigt. Zusätzlich arbeitet der PS5-Hersteller an einem Anime-Spin-off für Ghost of Tsushima. PlayStation-Fans können sich also in den nächsten Jahren auf jede Menge Futter freuen.

Anzeige

Die zweite Staffel von The Last of Us steht vor der Tür. (© IMAGO / Picturelux/ HBO/ Bearbeitung: GIGA)

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.