Schon lange ist bekannt, dass HBO an einer Serien-Umsetzung zu The Last of Us arbeitet. Ein erster richtiger Trailer gibt Fans jetzt aber einen Ausblick auf die postapokalyptische Welt und die beiden ungleichen Helden. Er deutet aber auch eine Änderung im Vergleich zum PlayStation-Hit an.

HBO zeigt neuen Trailer für The Last of Us

Die Geschichte von The Last of Us wurde jetzt bereits auf der PS3, PS4 und PS5 erzählt. Als Nächstes soll eine TV-Serie folgen. Nach einem ersten Teaser-Trailer hat HBO jetzt auch einen Trailer veröffentlicht, dank dem Fans einen Blick auf die Helden Joel und Ellie erhaschen können. Joel wird dabei vom Game-of-Thrones- und The-Mandalorian-Star Pedro Pascal gespielt, während die ebenfalls aus Game of Thrones bekannte Bella Ramsey Ellie verkörpert.

Anhand der gezeigten Szenen kann vermutet werden, dass die Serie der Geschichte des PlayStation-Hits im Großen und Ganzen folgen wird. Allerdings gibt es bereits einen Ausblick auf einen komplett neuen Charakter in einer neuen Stadt. Laut Polygon spielt die neuseeländische Schauspielerin Melanie Lynskey eine „rücksichtslose Anführerin einer revolutionären Bewegung in Kansas City“. Im Spiel haben Joel und Ellie diesen Ort allerdings niemals besucht (Quelle: Polygon).

Schaut euch hier den HBO-Trailer für The Last of Us an:

The Last of Us: Offizieller Trailer

The Last of Us: HBO-Serie scheint Geschichte zu erweitern

Im Spiel unternehmen Joel und Ellie eine lange Reise, die sie durch die gesamte USA führt. Während der PlayStation-Hit große Teile davon überspringt, scheint die HBO-Serie die Geschichte jetzt etwas erweitern zu wollen. Das ist nur verständlich. Immerhin soll allein die erste Staffel der Serie zehn Episoden umfassen. Zusätzlich dazu treffen Joel und Ellie die aus dem Spiel bekannten Charaktere Henry und Sam ebenfalls in Kansas City, anstatt von Pittsburgh. Es scheint also ein größerer Teil der Handlung an den neuen Ort verlegt worden zu sein.

Auch wenn der Trailer viel über Geschichte und Charaktere in der Serie verrät, fehlt ein wichtiges Detail: Das Release-Datum. HBO verrät hier nur, dass The Last of Us 2023 starten soll. Genauso gibt es keinen offiziellen Termin für den Release des PS5-Remakes auf dem PC. Ein Entwickler hatte hier nur angedeutet, dass es nicht mehr lange dauern würde.