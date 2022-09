Mit dem „Sega Mega Drive Mini 2“ erscheint eine neue Retrokonsole mit vielen Games-Klassikern aus den 80er- und 99er-Jahren. 60 Spiele erhält man mit dem Gerät. Die Konsole kann bei Amazon vorbestellt werden und erscheint am 27. Oktober. Lohnt sich der Mega Drive Mini 2?

Die Mini-2-Version ist der Nachfolger des 2019 erschienenen Mega Drive Mini. Ursprünglich war ein exklusiver Release in Japan angedacht. Seit Anfang September gibt es aber die Gelegenheit, sich das Sammlerstück auch bei Amazon.de in Deutschland zu sichern. Der Online-Shop hat die Konsole exklusiv im Angebot. Bei anderen Anbietern soll es das Teil also nicht geben. Zudem sollte man zuschlagen, solange der Vorrat reicht. Das Kontingent für den europäischen sowie den US-amerikanischen Markt ist begrenzt.

Sega Mega Drive Mini 2 bei Amazon: Das steckt drin

Bei Amazon gibt es die Konsole zum Preis von 109,99 Euro. Der Vorgänger kostete noch 70 Euro, ist aber inzwischen vergriffen. Einen Preisverfall sollte man nicht erwarten, da das Gerät limitiert ist. Ist es bei Amazon ausverkauft, wird es also nach aktuellem Stand keine Möglichkeit mehr geben, den Sega Mega Drive Mini 2 noch einmal zu bestellen. Sollte man sich so ein Teil zulegen?

Im Vorgängervergleich wird es nicht mehr zwei, sondern nur noch einen Controller geben. Dabei handelt es sich aber um das 6-Button-Joypad und nicht um die Ausgabe mit 3 Tasten.

Controller des Mega Drive Mini 1 können ebenfalls angeschlossen werden.

Wer bereits den Mega Drive Mini in der ersten Version hat, kann auch hier zuschlagen. Bei den 60 vorinstallierten Spielen gibt es so gut wie keine Überschneidungen.

Diese Spiele sind enthalten:

After Burner II

Alien Soldier

Atomic Runner

Bonanza Bros.

ClayFighter

Crusader of Centy

Desert Strike: Return to the Gulf

Earthworm Jim 2

Ecco the Dolphin

Ecco: The Tides of Time

Elemental Master

Fatal Fury 2

Final Fight CD

Gain Ground

Golden Axe II

Granada

Hellfire

Herzog Zwei

Midnight Resistance

NIGHT STRIKER

Night Trap

OutRun

OutRunners

Phantasy Star II

Populous

RAINBOW ISLANDS -EXTRA-

Ranger-X

Ristar

Robo Aleste

ROLLING THUNDER 2

Sewer Shark

Shadow Dancer: The Secret of Shinobi

Shining Force CD

Shining Force II

Shining in the Darkness

SILPHEED

Sonic 3D: Flickies‘ Island

Sonic The Hedgehog CD

SPLATTERHOUSE 2

Streets of Rage 3

Super Hang-On

SUPER STREET FIGHTER II THE NEW CHALLENGERS

THE NINJAWARRIORS

The Ooze

The Revenge of Shinobi

Thunder Force IV

ToeJam & Earl in Panik auf Funkotron

Truxton

VectorMan 2

Viewpoint

Virtua Racing

Warsong

Yumemi Mystery Mansion

Die Verpackung nimmt das Original-Design auf. (Bildquelle: Sega)

Bonus Games

Devi & Pii

Fantasy Zone

Space Harrier II

Spatter

Star Mobile

Super Locomotive

VS Puyo Puyo SUN

Im US-Trailer zur Konsole könnt ihr euch alle Spiele im Überblick ansehen:

Sega Mega Drive Mini 2: Spiele im Überblick

Sega Mega Drive Mini 2: Lohnt sich das?

Fans von Games-Klassikern sollten nicht lange bei der Vorbestellung zögern. Ihr bekommt hier einige Highlights der Sega-Spiele-Geschichte sowie einige Games, die bislang nicht veröffentlich oder neu portiert wurden. Der Stil der Verpackung und auch die Konsole selbst sind nah an der Optik der ursprünglichen Konsole, die 1988 in Japan und im November 1990 in Europa erschienen ist.

So sieht die neue Retro-Konsole von Sega aus (Bildquelle: Sega)

Zu lange warten solltet ihr mit der Vorbestellung nicht. Das Kontingent für den europäischen Markt ist beschränkt und Amazon verkauft die Konsole aktuell als einziger Händler direkt zum Preis von 109,99 Euro. Ist die Konsole ausverkauft, könnt ihr noch einen Blick rüber zur UK-Version von Amazon werfen. Dort kann man mit seinem normalen Amazon-Konto einkaufen. Eventuell fallen aber Versandgebühren an. Zudem kann man im ausländischen Amazon-Shop nur mit Kreditkarte bezahlen.

In den vergangenen Jahren sind bereits einige limitierte Retro-Konsolen erschienen, die heutzutage nur noch zu horrenden Preisen auf Online-Marktplätzen erhältlich sind. Auch beim Mega Drive Mini 2 sammeln sich bereits die ersten Drittanbieter, die die Konsole weitaus teurer verkaufen als vorgesehen. Auf diese Preise solltet ihr euch nicht einlassen, schließlich könnt ihr die Sega-Mega-Drive-Mini-2-Konsole jetzt noch auf direktem Weg vorbestellen. So entwickelten sich die Preise einiger offizieller Retro-Konsolen, die in der Vergangenheit veröffentlicht wurden:

Stand der Preise ist September 2022. Natürlich lässt sich nicht vorhersagen, dass der Mega Drive Mini 2 ebenfalls so stark im Wert steigt wie die Mini-Classic-Ausgaben der Nintendo-Konsolen oder der direkte Vorgänger. Mit der Sony PlayStation Classic zeigt sich, dass auch technisch eher lieblose Umsetzungen inzwischen deutlich teurer gehandelt werden als zum Release. Sega verspricht, die Qualitäten des Vorgängers ordentlich ausgebaut zu haben. Schon damals war der Mini-Mega-Drive qualitativ hochwertiger als andere Mega-Drive-Nachbauten von Drittanbietern, etwa die „Flashback“-Version.

Martin Maciej , GIGA-Experte für Smartphones, Apps & Streaming. Ich bin mit dem „Mega Drive“ groß geworden und habe mit der Vorbestellung nicht lange gezögert. Die Spieleliste liest sich sehr ordentlich und der Preis ist auch okay. Anhänger von Retro-Games dürften hier also nichts verkehrt machen. Wer lediglich eine Geldanlage sucht, sollte passionierten Gamern und Nostalgikern das Feld überlassen und sich nach anderen Möglichkeiten umschauen.

