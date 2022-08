HBO zeigt endlich Bewegtbilder aus der heiß erwarteten Serie zu The Last of Us. Die Szenen zeigen zwei Stars aus Game of Thrones in ihren neuen Rollen als Joel und Ellie. Auch einer der emotionalsten Momente des PlayStation-Hits wird angeteast.

The Last of Us: HBO zeigt Szenen aus der Serie

In einem Trailer-Zusammenschnitt will der Streaming-Anbieter HBO zeigen, was er jetzt und in Zukunft alles zu bieten hat. Neben den feuerspeienden Drachen aus House of the Dragon gibt es dabei auch erste Szenen aus der Serie zum PlayStation-Hit The Last of Us zu sehen.

Der kurze Teaser hält sich dabei allerdings noch sehr zurück. Trotzdem bekommen Fans einen guten ersten Blick auf die beiden Serien-Helden Joel und Ellie. Sowohl Pedro Pascal als auch Bella Ramsey konnten auch schon in Game of Thrones glänzen. Jetzt müssen sie sich mit Pilz-Zombies herumschlagen, die im Teaser ebenfalls einen kurzen Auftritt machen.

Hier könnt ihr euch den Teaser ansehen. Bei Minute 1:42 starten die Szenen zu The Last of Us:

The Last of Us: Erste Szenen aus der HBO-Serie

The Last of Us: Serie verspricht emotionale Momente

Der Teaser zeigt einen Dialog zwischen Joel und Ellie, mit dem bereits einer der emotionalsten Momente des Spiels angedeutet wird. Auch die gezeigte Szene selbst hat es im Spiel allerdings in sich. In seinem Kommentar erklärt euch GIGA-Experte Sanel Rihic, warum ihn eine bestimmte Stelle in The Last of Us immer wieder umhaut. Vorsicht! Der Artikel enthält Spoiler zum Spiel. Von der Serie wissen wir inzwischen allerdings auch, dass die Geschichte des Spiels nicht exakt auf die gleiche Weise erzählt werden soll. Für die Adaption auf den Fernseher soll die Story vor allem erweitert werden.

Fans von The Last of Us haben in naher Zukunft viel zu tun. Neben der HBO-Serie erscheint am 2. September bereits das Remake des ersten Spiels unter dem Namen The Last of Us Part 1. Nach dem Launch auf der PlayStation 5 soll auch eine PC-Version folgen. Einer der Entwickler macht den Fans ohne PS5 dabei Hoffnung, dass sie nicht allzu lange warten müssen.