Die sechste Staffel von „Better Call Saul“ wird das Finale des Spin-Offs sein. Die letzte Staffel zeigt uns, wie aus Jimmy McGill schließlich der Saul Goodman wurde, den wir aus „Breaking Bad“ kennen und schließt dabei hoffentlich auch noch einige offene Fragen. Wann und wo ihr das Serienfinale sehen könnt, erfahrt ihr hier.

Better Call Saul

Als Prequel-Serie hatte „Better Call Saul“ von Anfang an ein festes Ende – spätestens wenn das Anwalts-Drama zur Mutterserie „Breaking Bad“ aufschließt, ist Schluss. Und genau das wird nun bei „Better Call Saul“ Staffel 6 passieren.

Better Call Saul | Staffel 6 Trailer (AMC/Netflix)

„Better Call Saul“ startet in Deutschland am 19. April 2022 mit einer Doppelfolge bei Netflix. Danach gibt es die Serie wie gewohnt im wöchentlichen Rhythmus immer dienstags, einen Tag nach der US-Premiere, bei dem Streamingdienst zu sehen.

Die finale Staffel wird dabei nicht wie sonst aus 10, sondern aus insgesamt 13 Episoden bestehen. Damit wird „Better Call Saul“ mit insgesamt 63 Folgen somit „Breaking Bad“ um genau eine Folge überholen.

Die Transformation von Jimmy zu Saul begann bereits mit dem Ende von Staffel 4 und wird vor allem in der fünften Staffel behandelt. Wie AMC bereits im Januar 2020 auf der TCA Winter-Pressetour bekannt gab, wird die Geschichte von Jimmys Alter-Ego Saul Goodman in der finalen Staffel ungefähr dort ankommen, wo wir ihn zuerst kennengelernt haben – irgendwann kurz vor seiner Entführung durch Walter White und Jesse Pinkman.

Mit dem Ende von „Better Call Saul“ soll auch das „Breaking Bad“-Universum enden. Nach fünf Staffeln „Breaking Bad“, sechs Staffeln „Better Call Saul“ und dem Film „El Camino“ soll endgültig Schluss sein, wie Serien-Schöpfer und -Produzent Vince Gilligan gegenüber Entertainment Weekly erklärt:

„Ich habe nicht vor, das Universum nach dieser wundervollen Serie am Leben zu erhalten. Ich sage zwar immer: ‚Sag niemals nie‘, aber ich will den Karren am Ende auch nicht gegen die Wand fahren.“