Netflix hat bereits zahlreiche gute Filme und Serien produziert und gehört zu den größten Streaming-Plattformen. Der Versuch, im Bereich Videospiele Fuß zu fassen, läuft allerdings nicht annähernd so gut, wie es vermutlich geplant war.

Netflix Facts

Netflix: Mit Videospielen bisher gefloppt

Bis Ende des Jahres soll das Angebot an Videospielen noch verdoppelt werden – ob das an der aktuellen Situation etwas ändert, ist allerdings fraglich. Bereits seit November 2021 bietet Netflix den Abonnenten Spiele an, die als separate Apps heruntergeladen werden müssen.

Laut Apptopia, ein Unternehmen für App-Analysen, wurde dieses Angebot allerdings gerade einmal 23,3 Millionen Mal genutzt – das heißt von nicht einmal 1 Prozent der 221 Millionen Abonnenten. Als größte Konkurrenten stuft Netflix in einem Brief an die Aktionäre Epic Games und TikTok ein.

Um mit diesen Plattformen künftig mithalten zu können, verfolgt Netflix aber einen Plan, der laut Greg Peters, Chief Operating Officer von Netflix, noch Jahre dauern kann. Geplant sei es „Merkmale zu schaffen, die mit den Universen, den Charakteren und den Geschichten, die wir aufbauen, verbunden sind.“

An diesem Weg scheint Netflix auch festzuhalten. Von den aktuell im Katalog enthaltenen 24 Spiele-Apps basieren einige auf berühmten Franchisen und Kartenspielen, wie beispielsweise Stranger Things: 1984 oder Exploding Kittens.

Bei Serien und Filmen läuft es für Netflix besser. Wir zeigen euch, was es Neues gibt:

Neu bei Netflix | August 2022

Spiele bei Netflix: Wie soll es weitergehen?

Es wird berichtet, dass der Katalog bis Ende des Jahres auf 50 Spiele anwachsen soll – nähere Details verrät Netflix hier allerdings nicht.

„Wir sind offen für die Lizenzierung und den Zugriff auf große Spiele-IP, die die Leute wiedererkennen werden. Und ich denke, dass wir im Laufe des Jahres einiges davon sehen werden“, so Leanne Loombe, Leiterin für externe Spiele bei Netflix.

Inzwischen hat Netflix zahlreiche Videospielentwickler angeworben. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Ganze in der Zukunft entwickeln wird. (Quelle: CNBC)