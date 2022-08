Die Sonic-Spiele sind legendär, doch auch im Kino macht sich der blaue Igel gut – so gut, dass jetzt bereits der dritte Film in Arbeit ist. Inzwischen gibt es für den auch einen Starttermin, ihr müsst euch allerdings noch ein Weilchen gedulden.

Videospielkultur Facts

Sonic The Hedgehog war einer der letzten Hollywood-Hits vor dem ersten Corona-Lockdown und lockte damals rund 365.000 Zuschauer in die deutschen Kinos. Beim zweiten Film ist die Zahl mit rund 225.000 Fans zwar geringer, trotzdem konnte man ihn als Erfolg verbuchen – nun ist der dritte Film in Arbeit.

Sonic The Hedgehog 3: Starttermin fürs Kino ist jetzt bekannt

Bereits Anfang des Jahres kündigten Paramount Pictures und SEGA an, dass der rasante Igel mit Sonic The Hedgehog 3 einen weiteren Film spendiert bekommt. Zu diesem gibt es noch nicht viele Informationen, doch immerhin wurde der offizielle Kinostart bekannt gegeben. Ihr müsst hier allerdings Geduld beweisen, denn erst am 20. Dezember 2024 ist es so weit – pünktlich zu Weihnachten (Quelle: Twitter).

Ihr habt Sonic 2 noch nicht gesehen? Schaut euch den offiziellen Trailer an:

Sonic the Hedgehog 2 - Trailer 2 Deutsch

Sonic The Hedgehog 3: Überbrückt die Zeit mit einer Serie über Knuckles

Bis zum dritten Film über den beliebten Igel sind es noch über zwei Jahre hin, doch vorher könnt ihr euch noch über eine Live-Action-Serie mit Knuckles freuen. Laut Director Jeff Fowler ist Knuckles ein wunderbarer Charakter, der so viele verschiedene Möglichkeiten bietet, um an die Serie heranzugehen – an Material und Ideen scheint es hier also nicht zu mangeln.

Einen genauen Starttermin gibt es hier noch nicht, doch die Serie soll 2023 auf dem Streaming-Dienst Paramount+ starten und somit als Überbrückung dienen, bis es auch auf der großen Leinwand wieder so weit ist. Wenn euch das zu wenig ist, habt ihr immer noch eine Fülle an Spielen, in denen ihr den schnellsten Igel aller Zeiten durch seine Abenteuer steuern könnt.