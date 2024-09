The Last of Us: Die zweite Staffel wird richtig wehtun

The Last of Us Season 2: The Last of Us Day Official Teaser

The Last of Us Season 2: The Last of Us Day Official Teaser

HBO hat den ersten Trailer für die zweite Staffel von The Last of Us veröffentlicht. Nach der fantastischen Season 1 ist die Fortsetzung Pflicht – doch bereits der erste Blick verspricht äußerst schmerzhafte Unterhaltung. Den Trailer könnt ihr euch über diesem Artikel ansehen.



Ein Kommentar von Gregor Elsholz

The Last of Us Season 2 wird kein Picknick

Ich vermute, dass Menschen mit gelungenen Tattoos an empfindlichen Stellen ähnlich denken, wie ich über The Last of Us 2: Glücklich, dass sie es durchgezogen haben, aber unglaublich erleichtert, dass die Nadelstiche endlich aufgehört haben, wehzutun.

Anzeige

Der erste Trailer zur zweiten Staffel von The Last of Us 2 beweist nun allerdings, dass ich mich wohl zu früh gefreut habe – denn die kommenden sieben Folgen und vermutlich alles danach werden richtig schmerzen.

Die zweite Staffel von The Last of Us wird schmerzhaft. (© HBO / Picturelux / IMAGO)

Anzeige

The Last of Us Staffel 2: Trailer weckt verdrängte Erinnerungen

The Last of Us 2 ist für mich eines der besten Spiele aller Zeiten – nicht mehr und nicht weniger. Hinsichtlich emotionaler Knock-outs hat mich das Spiel vermutlich sogar wie kein anderes jemals auf die Matte geschickt.

Ich habe es aber exakt aus diesem Grund, seitdem ich es durchgespielt habe, nicht mehr angerührt. Und mit dem Trailer zur zweiten Staffel werden nun bittere Erinnerungen wach, die ich bereits verdrängt habe – Erinnerungen an den Überlebenskampf in Seattle, an den Grabenkrieg zwischen der WLF und den Seraphiten, an Figuren wie Lev, Jesse und Dina.

Anzeige

Natürlich denke ich auch an die großen Schockmomente – die ich hier nicht unnötig spoilern will – für die The Last of Us 2 fast schon berüchtigt ist. Aber es sind eben auch die kleinen grausamen Details, die Verzweiflung, das Leid, das Gefühl von Machtlosigkeit, die das Spiel so intensiv gemacht haben. Der Trailer verrät bereits, dass die HBO-Serie diese Feinheiten wie bereits in der ersten Staffel geschickt umsetzen wird.

Die Serie wird voraussichtlich nicht exakt dem Verlauf des Spiels folgen – The Last of Us 2 bietet schließlich genug Charaktere und Organisationen, mit denen in der Serie spannende Nebenplots erkundet werden können. Es ist zum Beispiel noch nicht klar, wen Schauspielerin Catherine O’Hara genau verkörpert, während sie Pedro Pascals Joel zu Beginn des Trailers zu einer Therapiesitzung einlädt.

Ich bin sehr gespannt darauf zu sehen, wie die Serie die Welt von The Last of Us noch weiter ausmalen und vertiefen wird – und vertraue darauf, dass es eine hochwertig produzierte zweite Staffel wird. Aber ich freue mich nicht unbedingt darauf, denn diese Apokalypse wird vermutlich ziemlich an mir nagen.

Anzeige

Fast wäre The Last of Us 2 sogar noch bitterer ausgegangen:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.