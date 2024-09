Spotify-Soundqualität: Einstellungen der Audioqualität anpassen

Je nach Spotify-Mitgliedschaft und Gerät kann sich die Audioqualität der gestreamten Musik unterscheiden. Welche Soundqualität Spotify euch bietet und wie ihr diese in der Spotify-App und am Desktop-Client einstellt, zeigen wir euch hier.

Spotify: Qualität einstellen

Je nach Gerät unterscheidet sich der Prozess sowie die möglichen Qualitätseinstellungen. Wir zeigen euch hier, wie ihr die Audioqualität am PC und Smartphone einstellt. Im Webplayer von Spotify und über den Chromecast gibt es keine Einstellungen zur Tonqualität. Hier hört ihr standardmäßig als Free-Nutzer mit 128 kbit/s (AAC) und als Premium-Nutzer mit 256 kbit/s (AAC).

Niedrig 24 kbit/s (AAC) Normal 96 kbit/s (OGG) Hoch 160 kbit/s (OGG) Sehr hoch / Extreme 320 kbit/s (OGG) Automatisch von der Netzwerkverbindung abhängig

Smartphone (Android & iOS)

Um die Soundqualität für den Download und das Streamen in der Spotify-App auf eurem Android-Gerät oder iPhone einzustellen, geht ihr wie folgt vor:

Öffnet die Spotify-App und tippt auf euer Profilbild oben links. Wählt im Menü „Einstellungen und Datenschutz“ (Zahnrad-Symbol) aus. Tippt nun auf den Menüpunkt „Medienqualität“. Hier könnt ihr nun die Audio-, Video- und Download-Qualität einstellen.

Desktop-Client (PC)

Öffnet den Spotify-Client am PC oder Laptop. Klickt auf euer Profilbild und im Dropdown-Menü dann auf „Einstellungen“. Alternativ könnt ihr auch die Tastenkombination Strg + P drücken. Unter dem Menüpunkt „Audioqualität“ könnt ihr nun die Qualitätsstufe für die „Streamingqualität“ sowie beim „Herunterladen“ auswählen.

Spotify Qualität: der Account macht die Musik

Der schwedische Musikstreamingdienst Spotify bietet zwei Arten des Zugangs zu seinem Angebot an: Free und Premium. Wer die Free-Variante nutzt, muss allerdings nicht nur die Zuschaltung von Werbung in Kauf nehmen, sondern auch eine schlechtere Soundqualität. Auf kleinen Boxen oder günstigen Kopfhörern bemerkt man dies vielleicht nicht, wohl aber auf einer guten HiFi-Anlage.

Die Klangqualität eines Musikstreamingdienstes hängt von der Komprimierung der verwendeten Dateiformate und der Bitrate der Übertragung ab. Diesbezüglich macht Spotify zwei Angebote: 128 kbit/s mit dem Free-Account und 320 kbit/s beim Premium-Angebot. Dabei ist es unwesentlich, ob die Premium-Mitgliedschaft als Standard-, Family- oder Studenten-Abo abgeschlossen wurde.

Für audiophile Musikliebhaber sind beide Optionen wahrscheinlich eher ungenügend. Spotify arbeitet aus diesem Grund auch schon länger an einem HiFi-Abo, welches euch die Musik in unkomprimierter CD-Qualität streamen lässt. Noch ist diese Option in Deutschland aber nicht verfügbar. Wer einen HiFi-Streamingdienst sucht, sollte seinen Blick deswegen aktuell eher auf Tidal oder Deezer richten.

Grafik zur übertragenen Datenmenge der verschiedenen Anbieter und ihrer Angebote. // (© Tidal (ehemals WiMP)

Qualitätsvergleich: Spotify Free vs. Premium

Klangliche Verbesserung lässt sich auf Spotify nur erreichen, wenn ihr euch den Premium-Account holt und monatlich knapp zehn Euro investiert. In dieser Tabelle findet ihr die Unterschiede auf einen Blick:

Funktion Free Premium Preis Kostenlos 9,99 € monatlich Musikqualität bis 128 kbit/s bis 320 kbit/s Musik offline hören

X O Ohne Werbung

X O Uneingeschränkte Wiedergabe

X O Shuffle-Play deaktivierbar

X O

Wie hörst du Musik?

