Spotify: Wie hoch ist der Datenverbrauch?

Musik und Podcasts können mit der Zeit an eurem mobilen Datenvolumen nagen. Wie hoch der Datenverbrauch bei Spotify ist und was ihr tun könnt, um diesen zu reduzieren, erfahrt ihr hier.

Auch wenn Audio-Streams weit weniger ins Datenvolumen gehen als Videos, kann es auch durch den täglichen Musikgenuss schnell aufgebraucht werden. Aus diesem Grund empfehlen wir, dass ihr häufig gehörte Playlists und Alben von Spotify auf eurem Smartphone speichert. Ihr könnt aber auch die Audioqualität einstellen, um Datenvolumen zu sparen. Das ist besonders empfehlenswert, wenn ihr unterwegs Podcasts und Hörbücher hört, bei denen die Klangqualität meist zweitrangig ist.

Wie ihr noch mehr aus Spotify herausholen könnt, zeigen wir euch hier im Video:

So holt ihr mehr aus Spotify raus

auf YouTube

Wie hoch ist der Datenverbrauch bei Spotify?

Je nachdem, wie die Soundqualität für das Streamen über mobile Daten eingestellt ist, werden unterschiedlich viel Daten verbraucht. Standardmäßig ist die Qualität bei Spotify auf „Automatisch“ eingestellt, was die Soundqualität von eurer Netzwerkverbindung abhängig macht. Als Ausnahme gelten Podcasts, die auch bei höheren Einstellungen immer auf der normalen Einstellung von ungefähr 96 Kilobits pro Sekunde (kbit/s) gestreamt werden.

Den ungefähren Verbrauch bei den verschiedenen Qualitätsstufen für ein Lied oder eine Stunde Musikgenuss, haben wir euch hier in der Tabelle zusammengefasst:

Soundqualität Datenverbrauch 1 Lied (3 Minuten) Datenverbrauch 1 Stunde (Musik) Niedrig (ca. 24 kbit/s) ca. 0,5 Megabyte ca. 10,5 Megabyte Normal (ca. 96 kbit/s) ca. 2 Megabyte ca. 42 Megabyte Hoch (ca. 160 kbit/s) ca. 3,5 Megabyte ca. 70 Megabyte Sehr hoch (ca. 320 kbit/s) ca. 7 Megabyte ca. 140,5 Megabyte

Hört ihr also mit der Einstellung „Normal“ jeden Tag unterwegs eine Stunde Musik über Spotify, müsstet ihr demnach in einem Monat ungefähr mit einem Verbrauch von 1,3 Gigabyte rechnen. Setzt ihr die Audio-Qualität nach oben, erhöht sich der Datenverbrauch. Darüber hinaus wird das mobile Datenvolumen bei Spotify durch Werbung sowie die Einblendung von Covern, Lyrics und Co. beansprucht.

Spotify-Datenverbrauch reduzieren & Datenvolumen sparen

Um den Datenverbrauch von Spotify zu senken, ist das Herunterladen euerer Lieblingssongs die beste Methode. In den Einstellungen der App gibt es aber noch weitere Möglichkeiten, um den Datenverbrauch zu reduzieren. Tippt dazu einfach auf euer Profilbild und dann auf „Einstellungen und Datenschutz“. Hier findet ihr folgende Einstellungen:

Soundqualität

Standardmäßig steht die „Medienqualität“ auf „Automatisch“ und ist von eurer Netzwerkverbindung abhängig. Wenn ihr Datenvolumen sparen wollt, solltet ihr diese auf „Normal“ oder gar „Niedrig“ stellen. Mehr Infos dazu findet ihr hier:

Data Saver

Unter dem Menüpunkt „Datenvolumen sparen und Offlinemodus“ findet ihr zwei Einstellungen, die den Datenverbrauch senken. Einmal den „Data Saver“ selbst, der direkt die Musik-Qualität auf „Niedrig“ setzt und die Videovorschau verhindert sowie die Podcast-Einstellungen unter „Downloads und Streaming“, wo ihr Video-Podcast nur auf den Ton reduzieren könnt.

Offlinemodus

Wenn ihr unter dem Menüpunkt „Datenvolumen sparen und Offlinemodus“ den „Offlinemodus“ startet, sollte Spotify überhaupt keine mobilen Daten mehr verbrauchen – ihr könnt aber auch nichts mehr streamen. Im Offlinemodus habt ihr nur Zugriff auf eure heruntergeladene Musik, Podcasts und Hörbücher.

Autoplay

Unter „Wiedergabe“ findet ihr den Punkt „Autoplay“. Bei aktiviertem Autoplay spielt Spotify automatisch ähnliche Titel ab, sobald alle Lieder eines Albums oder einer Playlist abgespielt wurden. Die Songs können dabei auch aus Liedern ausgewählt werden, die nicht für eine Offline-Wiedergabe auf dem Smartphone oder Tablet gespeichert wurden und somit erneut Datenvolumen verbrauchen.

