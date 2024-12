Ist das The Last of Us 3? Geschichte geht abseits der PS5 weiter

Obwohl von The Last of Us 3 in Spielform noch nichts zu sehen ist, schickt sich die HBO-Serie bereits an, die dritte Staffel zu produzieren. Fans des Zombie-Universums können sich definitiv auf einige neue Geschichten freuen.

The Last of Us: Serie startet Produktion von Staffel 3

Während Fans bereits sehnsüchtig auf die zweite Staffel der Hit-Serie The Last of Us warten, laufen hinter den Kulissen offensichtlich bereits die Arbeiten an der dritten Staffel.

Laut einem Bericht der Website Collider befindet sich Season 3 von The Last of Us momentan in der Pre-Production-Phase und soll im Sommer 2025 abgedreht werden. Wie bereits bei der zweiten Staffel soll sich der Dreh vor allem in und um Vancouver in Kanada abspielen – somit ließen sich natürlich auch besonders leicht wiederkehrende Orte filmen. (Quelle: Collider)

Bevor die Kameras für die dritte Staffel angeworfen werden, dürften Fans voraussichtlich immerhin schon den Anfang der zweiten Staffel bewundern können – noch ist kein offizieller Release-Termin für The Last of Us Season 2 angekündigt, doch Insider-Informationen nach wird ein Datum in der ersten Jahreshälfte 2025 angepeilt.

Was bedeutet eine dritte Staffel von The Last of Us?

Dass HBO bereits an der dritten Staffel von The Last of Us arbeitet, verrät mehrere Dinge und lässt vor allem viel Raum für Spekulationen offen. Das Produktionsunternehmen geht wohl überdeutlich davon aus, dass auch die zweite Staffel ein Erfolg wird und das Universum auf jeden Fall ausgebaut werden sollte – für Fans der Reihe eine sehr gute Nachricht.

Ob sich hinter der dritten Staffel allerdings tatsächlich Handlungsstränge verbergen werden, die über die Ereignisse des zweiten Spiels hinausgehen, lässt sich noch nicht sagen. Da es sich bei The Last of Us 2 um ein deutlich umfangreicheres Spiel handelt, würde es nicht wundern, wenn die Geschichte auf zwei Staffeln verteilt wird.

Andererseits hat aber bereits die erste Staffel die Welt von The Last of Us mit Hintergrundereignissen und bewegenden Charakterschicksalen ausgefüllt, die im Spiel höchstens nur angedeutet wurden.

Auch bei der zweiten und dritten Staffel wären Ausschweifungen dieser Art denkbar. In diesem Sinne würde es sich bei der dritten Staffel wohl nicht um The Last of Us 3, sondern vielleicht so etwas wie The Last of Us 2.5 handeln.

Anfang 2024 hat Neil Druckmann immerhin verraten, dass er eine Idee für The Last of Us 3 hat:

