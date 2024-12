In dieser herzzerreißenden Euphoria-Folge beweist Zendaya ihr Können

Wenn ihr es liebt, von eurer Couch aus die emotionalen Strapazen des Erwachsenwerdens auf eine intensive Art (wieder) zu erleben, könnte die Serie „Euphoria“ genau das Richtige für euch sein. In einer bestimmten Folge wird es besonders emotional.

„Euphoria“: eine Serie polarisiert

Die emotional intensive Serie „Euphoria“ beschäftigt sich mit den Herausforderungen, Schwierigkeiten und Ängsten, die das Erwachsenwerden mit sich bringen kann. Themen wie Liebe, Freundschaft, Identität, Sucht, psychische Gesundheit, Selbstfindung und Missbrauch werden behandelt.

Anhand der Geschichte von Rue Bennet, einer siebzehnjährigen Highschool-Schülerin, hangelt sich die Serie durch die emotionale Welt von Teenagern und begleitet sie bei ihren Problemen und Sorgen. Euphoria ist roh und wirkt auf Zuschauer polarisierend. Die Serie provoziert, zeigt aber auch ehrlich und klar, wie schwierig es sein kann, sich als Teenager in der Welt zurechtzufinden.

Rue Bennet wird von Zendaya gespielt. Die Highschool-Schülerin versucht, zwischen Traumata, Depression und Sucht einen Weg zu finden, in ihrem Leben zurechtzukommen. Zendaya wird von vielen für ihr Schauspiel und die Interpretation der Rolle von Rue Bennet gelobt. In der fünften Folge der zweiten Staffel kommt Zendayas Talent besonders zur Geltung.

„Stand still like a Hummingbird“ – eine ganz besondere Folge

Die fünfte Folge der zweiten „Euphoria“-Staffel begeisterte Fans durch einen emotionalen Peak und unglaublich gutes Schauspiel von Zendaya. Die Episode wird auf IMDb mit 9,5 von 10 Sternen bewertet und hinterließ bei vielen Menschen einen bleibenden Eindruck.

Die Folge begleitet Rue Bennet nach einem Rückfall in die Drogensucht bei ihrem Kampf mit ihrem inneren emotionalen Chaos, bei dem sie an ihre körperlichen Grenzen kommt. Ihre Mutter erfährt durch Rues Freunde von ihrem wiederholten Drogenkonsum, weshalb sich Rue verraten und hintergangen fühlt.

Alleine flieht sie haltlos aus dem Elternhaus und gerät in Gefahr. Sie sucht Schutz bei ihrer Drogendealerin, den sie aber nicht bekommt. Die Folge beleuchtet Rue in einem extrem zerbrechlichen und verwahrlosten Zustand. Sie zeigt deutlich, was eine Drogensucht für das eigene Leben und das Umfeld bedeuten kann, was viele Fans emotional berührte.

