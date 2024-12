Blutiger Start: Dexter-Fans dürfen diese neue Serie nicht verpassen

Die Kult-Serie Dexter ist zurück. In dem Prequel Dexter: Original Sin erleben Fans hautnah mit, wie Dexter als junger Mann seine ersten Morde begeht. Ganz oben könnt ihr euch den offiziellen Trailer zur Serie ansehen.

Update vom 13. Dezember 2024: Die blutige Prequel-Serie Dexter: Original Sin ist auf Paramount+ gestartet. Aktuell steht eine Folge mit deutscher Synchronisation zur Verfügung. Die restlichen 9 Folgen erscheinen in einem wöchentlichen Rhythmus.

Originalartikel vom 12. September 2024:

Blutiger Trailer: Dexter ist mal wieder zurück

Im Dezember kehrt die Kult-Serie Dexter ein weiteres Mal zurück. Diesmal als Prequel-Serie. Fans erleben nun also eine jüngere Version des unscheinbaren Serienkillers. Aber keine Sorge: Dexter-Darsteller Michael C. Hall ist trotzdem an Board. Wie das möglich ist, erfahrt ihr im ersten Trailer zur neuen Serie, den wir euch ganz oben eingebunden haben.



In Dexter: Original Sin schlüpft zum ersten Mal der Schauspieler Patrick Gibson in die Rolle von Dexter Morgan. Michael C. Hall wird indessen als Voice-Over zu hören sein, der die neue Serie als Erzähler begleitet. Aber auch der restliche Cast kann sich mit Christian Slater (Mr. Robot), Sarah Michelle Gellar (Buffy) und Patrick Dempsey (Grey's Anatomy) wirklich sehen lassen.

Auch in der neuen Serie muss sich Dexter seiner dunklen Seite stellen. (© Paramount)

Das müsst ihr über Dexter: Original Sin wissen

Dexter lief von 2006 bis 2013 in den USA und entwickelte sich schnell zur Kult-Serie. Besonders die vierte Staffel gilt unter Serienfans als besonders herausragend und brachte der Krimi- und Dramaserie zahlreiche Preise ein.



Das Ende kam indessen sehr durchwachsen beim Publikum an, weshalb 2021 Dexter: New Blood erschien, eine Miniserie, die die Geschichte rund um Dexter abschließen sollte. Nun geht das Dexter-Universum trotzdem weiter, indem man die Jugendjahre des Serienkillers zeigt. Ein Konzept, das auch schon anderen Serien zum Erfolg verholfen hat, siehe Gotham.



In den USA startet Dexter Original Sin am 13. Dezember auf dem Streaming-Anbieter Paramount+. Ob die Serie auch parallel in Deutschland zu sehen sein wird, steht indessen noch nicht fest. Paramount+ ist jedenfalls seit Ende 2022 auch in Deutschland etabliert und sogar als Zusatzchannel bei Amazon buchbar.

