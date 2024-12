„Wir haben für Gleichgewicht gesorgt“ – Game-of-Thrones-Macher erinnern sich an zwei Serien-Tode

David Benioff und D. B. Weiss, die Showrunner von Game of Thrones, erinnern sich im Interview an das Ableben zweier Figuren, das ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist.

Die Fantasy-Serie ist neben Krieg, Sex und Intrigen vor allem für eines bekannt: Keine Figur war sicher vor einem unerwarteten und meist brutalen Tod. Die Macher von Game of Thrones sprechen im Interview über das Ableben der Figuren, die gut vier Jahre nach dem Ende der Serie noch immer zu ihren erinnerungswürdigsten zählen.

Game of Thrones: Schöpfer sprechen über Charaktertode

Im Interview mit Josh Horowitz sprachen David Benioff und D. B. Weiss größtenteils über ihre neueste Netflix-Serie 3 Body Problem. Ein kleiner Ausflug in die Vergangenheit durfte in der Episode des Podcasts Happy Sad Confused aber nicht fehlen. (Quelle: Josh Horowitz via YouTube.) Moderator Horowitz wollte von beiden wissen, ob sie einen Liebling unter den Charaktertoden haben.

Bei beiden fiel die Wahl auf zwei absolute Fieslinge aus Game of Thrones: Joffrey Baratheon und Ramsay Bolton. Weiss erklärte:

In (Game of Thrones) wurden so viele gute Menschen getötet und endlich konnten wir sowohl Joffrey in Staffel 4 als auch Ramsay Bolton in Staffel 6 ein Ende bereiten. Es hat Spaß gemacht, zu den altmodischen Freuden zurückzukehren, einfach jemand wirklich Böses zu töten. Es fühlte sich an, als würden wir wieder für ein wenig Gleichgewicht sorgen.

Benioff erinnert sich weniger an den Tod von Ramsay Bolton und mehr an die schauspielerische Leistung von Sophie Turner als Sansa Stark:

Ich glaube, am Ende der Schlacht der Bastarde, als Sophie die Hunde auf (Ramsay) hetzt, geht sie einfach weg. Man sieht seinen Tod nicht wirklich, nur ein wenig im Hintergrund. Man sieht den Tod nicht, aber was man sieht, ist Sansas Lächeln. Wir haben es in einer Einstellung gedreht und wir haben es siebenmal oder so gemacht. Ich erinnere mich daran, wie ich dastand, und als (Sophie Turner) es beim siebten oder achten Mal perfekt hinbekommen hat, war das einfach episch.

House of the Dragon: Trailer für Team Schwarz

Das Spiel um den Thron von Westeros begann bekanntermaßen schon vor Game of Thrones. Im Juni startet die zweite Staffel von House of the Dragon. Dort wird es weiter um den Bürgerkrieg des Hauses Tagaryen gehen, einem Teil der Vorgeschichte zur Serie von Benioff und Weiss.

