„Malcolm mittendrin“-Fortsetzung: Was euch in dem Reboot erwartet

Malcolm kommt zurück und hat dabei einige bekannte Gesichter im Schlepptau. Alles, war ihr zum Start der „Malcolm mittendrin“-Fortsetzung wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Start und Handlung des „Malcolm mittendrin“-Reboot

Auf seinem Instagram-Account kündigt Frankie Muniz zusammen mit Bryan Cranston und Jane Kaczmarek die „Malcolm mittendrin“-Fortsetzung an.

Laut aktueller Ankündigung sind vier neue Folgen geplant, die das Leben der Familie Wilkerson Jahre später beleuchten. Wann genau die Episoden starten sollen, ist nicht bekannt. Allerdings feiert die chaotische Sitcom nächstes Jahr ihr 25. Jubiläum – ein Anlass also zum Feiern.



Allerdings solltet ihr nicht damit rechnen, dass die neuen Folgen genau zum Jubiläum erscheinen. Dieses ist am 9. Januar, und bisher sieht es nicht so aus, als hätten die Dreharbeiten zur Fortsetzung begonnen. Durch die geringe Episodenanzahl sollte sich der Starttermin nicht zu sehr hinauszögern. Vielleicht erscheint die „Malcolm mittendrin“-Fortsetzung also schon Ende 2025.



Zur Handlung der Fortsetzung ist bisher bekannt, dass Malcolm inzwischen selbst Familienvater geworden ist. Das Vater-Tochter-Gespann stellt sich demnach den Turbulenzen einer Großfamilie, während Lois und Hal ihren 40. Hochzeitstag feiern wollen.

Anzeige

Alle sieben bisherigen Staffeln von „Malcolm mittendrin“ findet ihr im Streamingangebot von Disney+. Auch die Folgen der Fortsetzung werdet ihr beim Release dort vorfinden.

Anzeige

Wer erscheint im Cast der Fortsetzung?

Der chaotische Familien-Wahnsinn kann natürlich nicht ohne Malcolm und Co. stattfinden. Die Rückkehr einiger bekannter Gesichter ist bereits bestätigt worden. So werdet ihr in den vier Episoden auf diese Charaktere treffen:

Malcolm (Frankie Muniz)

Lois (Jane Kaczmarek)

Hal (Bryan Cranston)

Wie es mit allen Brüdern von Malcolm aussieht, ist Stand Dezember 2024 nicht bekannt. Reese (Justin Berfield) und Francis (Christopher Masterson) könnten laut Deadline mit von der Partie sein. Anders sieht es bei Dewey (Erik Per Sullivan) aus – dieser wird vermutlich nicht zu sehen sein. Sullivan beendete bereits 2010 seine Schauspielkarriere.



An Malcolms Seite soll sich seine Frau befinden, sowie deren gemeinsame Tochter. Wer die beiden porträtiert, ist noch unklar. Auch hinter den Kulissen stehen bekannte Gesichter: Linwood Boomer, Schöpfer von „Malcolm mittendrin“, wirkt als Autor der neuen Episoden. An seiner Seite steht Ken Kwapis, der die Regie aller vier Folgen übernimmt.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.