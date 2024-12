Ende einer Ära bei Xbox: Microsoft verabschiedet sich von bewährter Strategie

Ein gut informierter Xbox-Insider erklärt, dass Microsoft einen Schlussstrich unter eine Konsolentradition ziehen will – hauseigene Spiele sollen in Zukunft nicht mehr als permanente Exklusiv-Hits auf die Xbox beschränkt werden, sondern auch auf anderen Plattformen wie der PS5 erscheinen.

Xbox verabschiedet sich von Exklusivspielen

Jez Corden, seines Zeichens Executive Editor bei der Website Windows Central, hat auf Twitter klargemacht, wie Xbox zukünftig mit Exklusivspielen auf der eigenen Plattform umgehen will: Laut Corden sei die Ära von permanenten Exklusivspielen auf der Xbox schlicht und ergreifend vorbei.

Dass momentan noch einige Spiele als Exklusiv-Games entwickelt werden, begründet er auf Nachfrage eines Twitter-Nutzers damit, dass Microsoft seinen Studios momentan noch nicht die gleichzeitige Entwicklung für mehrere Plattformen zumuten wolle – da einige der Teams dafür schlicht noch nicht richtig aufgestellt seien.

Damit bestätigt und bekräftigt Corden, was Phil Spencer, Head of Microsoft Gaming, bereits im November angedeutet hatte. Spencer hatte in einem Interview davon gesprochen, dass es in Bezug auf das Xbox-Spieleportfolio keine roten Linien mehr gäbe.

Trifft Microsoft die richtige Entscheidung?

Die neue Strategie würde somit bedeuten, dass die nächsten Spielen von traditionellen Xbox-Reihen wie Halo oder Forza Horizon auch auf anderen Konsolen, namentlich natürlich vor allem die PS5 und PS6 erscheinen würden.

Für Microsoft könnte diese Taktik insgesamt aber dennoch die richtige Wahl sein – schließlich gibt es momentan keine Anzeichen dafür, dass das Unternehmen im Konsolen-Kampf mit Sony irgendwann noch einmal Oberwasser bekommen könnte.

Die größten Hits aus dem eigenen Haus dann auch auf anderen Konsolen zu veröffentlichen, würde finanziell vermutlich einiges abwerfen – und für Gamer sind weniger streng auf eine Plattform limitierte Exklusivspiele ohnehin immer besser.

Was Xbox mit ihrer nächsten Konsole unbedingt verbessern muss, zeigen wir euch in unserer Bilderstrecke:

