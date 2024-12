PlayStation-Flop Concord feiert Comeback, aber ganz anders als ihr denkt

Auf der PlayStation war der Multiplayer-Shooter Concord ein kolossaler Fehlschlag. Auf Amazon erlebt das totgeglaubte Universum aber noch einmal ein Comeback und zwar als Episode in der Prime-Serie Secret Level.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Concord feiert Comeback in Amazon-Serie

Der Multiplayer-Shooter Concord ist der wohl größte Misserfolg in der jüngeren Gaming-Geschichte. Der millionenschwere Titel wurde kurz nach Release aufgrund einer verschwindend geringen Spielerschaft wieder sang- und klanglos eingestampft. Dass Sony aber viel mehr für Concord geplant hatte, beweist nun eine neue Folge der Amazon-Prime-Serie Secret Level.

Anzeige

Am 18. Dezember erschien die zweite Hälfte der neuen Prime-Serie, die sich diverse Videospiele zur Vorlage nimmt und insgesamt 15 Kurzgeschichten erzählt. Darunter befindet sich auch die Episode „Concord: Die Geschichte der Implacable“, die das Universum und einige Figuren des Spiels im Fokus hat.

In 18 Minuten erfahren die Zuschauer somit mehr über die Welt, wie sie funktioniert und welche Gefahren es gibt. Die Folge hat Prolog-Charakter und ist jetzt, wo das Game gar nicht mehr spielbar ist, ein trauriger Nachhall von dem, was möglich gewesen wäre. Das sehen auch viele User auf X (ehemals Twitter) so. Hier wird vor allem bedauert, dass Sony aus Concord ein reines Multiplayerspiel gemacht hat, anstatt auf eine klassische Kampagne für Singleplayer zu setzen – die Story und Lore waren ja offenbar da.

Anzeige

Auch die ehemaligen Entwickler von Concord melden sich zu Wort. Josh Hamrick schreibt zum Beispiel:

Die Secret-Level-Episode von Concord ist erschienen und bietet einen weiteren Einblick in das besondere Universum, das wir aufgebaut haben. An diejenigen, die uns gesehen und uns eine Chance gegeben haben, noch einmal vielen Dank, ein letztes Mal. (Quelle: @Josh_Hamrick auf X

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Secret Level ansehen:

Secret Level - Trailer Deutsch

Sony hat längst mit Concord abgeschlossen

Der Auftritt bei Secret Level bleibt vermutlich das letzte Lebenszeichen, das Fans von Concord jemals sehen werden. Sony hat das zuständige Entwicklerstudio inzwischen geschlossen und verkündet, dass die Entwicklung des Spiels nicht mehr fortgeführt wird. Damit tendieren auch die Chancen auf ein mögliches Free-to-Play-Modell gegen null.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.