Für 18,99 Euro: Amazon verkauft den besten Freund für eure Steckdose

In modernen Haushalten herrscht oft Mangel an Steckdosen: Im Wohnzimmer laden Smartphone und Tablet, in der Küche laufen Mixer und Wasserkocher, am Nachttisch konkurrieren Leselampe und Wecker. Ein praktischer Steckdosenwürfel bei Amazon für 18,99 Euro verspricht Abhilfe – und punktet mit einer Funktion, die Besitzer moderner Smartphones lieben werden.

Amazon verkauft Steckdosenwürfel mit Ladefunktion

Ob Küche, Schlafzimmer oder Homeoffice - der Bedarf an Steckdosen wächst in allen Lebensbereichen stetig. Eine besonders flexible Lösung bietet der Steckdosenwürfel für 18,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen). Prime-Mitglieder sparen sich die Versandkosten.



Der kompakte Würfel kombiniert klassische Stromanschlüsse mit zeitgemäßen Lademöglichkeiten.

Steckdosenwürfel Mit zwei Steckdosen, drei USB-Ports und einer drahtloser Ladestation für Smartphones. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.12.2024 15:24 Uhr

Mit Abmessungen von nur 8 x 8 x 6,3 cm erweist sich der Steckdosenwürfel als wahres Raumwunder. Das durchdachte Design vereint zwei klassische Steckdosen für Haushaltsgeräte, drei USB-Ports für mobile Geräte und eine Qi-Ladefläche auf der Oberseite. Darüber können moderne Smartphones völlig kabellos geladen werden. Die intelligente USB-Ladetechnologie optimiert dabei die Ladegeschwindigkeit mit bis zu 2,4 Ampere pro Anschluss.

Besonders praktisch am Nachttisch oder Sofa: Die Qi-Ladefläche unterstützt verschiedene Ladegeschwindigkeiten von bis zu 10 Watt. Das ermöglicht kabelloses Laden ohne Kabelsalat. In der Küche punktet der Würfel mit dem zentralen Ein-/Ausschalter, der alle Funktionen steuert und im ausgeschalteten Zustand Strom spart.

Die robuste Verarbeitung aus flammgeschütztem ABS-Kunststoff macht den Würfel auch zum sicheren Begleiter im Haushalt. Das 1,5 Meter lange Anschlusskabel ermöglicht flexible Platzierung, während das geringe Gewicht von 355 Gramm auch spontane Umplatzierungen erlaubt – vom Homeoffice ins Wohnzimmer oder auf Reisen.

Für wen lohnt sich der Steckdosenwürfel bei Amazon?

Der vielseitige Steckdosenwürfel richtet sich an alle, die in verschiedenen Räumen zusätzliche Stromanschlüsse benötigen. Die Kombination aus klassischen Steckdosen und modernen Ladeoptionen macht ihn zum praktischen Helfer – ob am Nachttisch fürs nächtliche Laden, in der Küche für Kleingeräte oder im Homeoffice. Der Preis von knapp 19 Euro ist angesichts der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und der integrierten Ladetechnik gerechtfertigt.

