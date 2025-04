Diesen PS2-Klassiker habe ich mir vor 20 Jahren gleich zweimal gekauft – jetzt kriegt ihr ihn gratis in PS Plus

Ich bin kein Fan von Abos auf Spielekonsolen – schon gar nicht von den höheren Preisstufen bei PS Plus und Co. Doch gerade jetzt gibt es einen Retro-Prügler, den ich schon vor 20 Jahren geliebt habe – genug, um ihn mir gleich zwei mal zu kaufen. Das dritte Mal kann ich mir zum Glück sparen!



Ein Kommentar von Felix Gräber

War of the Monsters im PS-Plus-Abo – da werde ich fast schwach!

2003 kam eines der grandiosesten Prügelspiele auf den Markt, das ich je gespielt habe: War of the Monsters für die PS2 war für mich, was für viele andere Street Fighter oder Tekken sein dürfte. Ein – im weitesten Sinne – Kampfspiel, das ich tatsächlich mal bis in die Tiefe beherrscht habe. Statt Buttonsmashing gezielte Attacken und einfach mal zu wissen, was ich tue, war für mein Teenager-Ich eine mittelschwere Offenbarung – entsprechend groß ist heute noch meine Liebe für diesen Klassiker.

Wer wie ich in der Zeit zurückreisen und ein paar King-Kong'eske Affenmonster verprügeln, sich mit Godzilla-ähnlichen Riesenechsen anlegen oder einfach nur den Gegner mit der nächstbesten Wolkenkratzer-Dachantenne vermöbeln und anschließend aufspießen will, kann jetzt zuschlagen. Denn War of the Monsters landet am 15. April im PS-Plus-Abo, wo es nicht allein ist:

Einen bitteren Beigeschmack hat das durchaus: Gratis abstauben könnt ihr War of the Monsters nur, wenn ihr ohnehin die Premiumstufe abonniert habt. Ich selbst nutze PS Plus möglichst gar nicht. Wenn ich es doch mal brauche, hole ich mir nur Essential für Online-Funktionen, auf die man sonst verzichten muss – an sich schon eine Frechheit, Sony!

Solltet ihr es anders sehen, lasst euch diese kleine Retro-Perle nicht entgehen. Und wer bei Abos knauserig ist wie ich, aber doch mal wieder Riesenheuschrecken verdreschen will: Derzeit kriegt ihr War of the Monsters auch außerhalb des Abos für nur 9,99 Euro im PlayStation Store. Wie es sich als Port für PS4 und PS5 spielt, kann ich euch allerdings nicht sagen.

Warum ich mir War of the Monster schon 2 mal gekauft habe – und es dabei bleibt

Wie kann man ein Spiel aber überhaupt so abfeiern, dass man es zweimal braucht? Gar nicht. Meine PlayStation 2 hat damals beim Spielen den Geist aufgegeben. Heute weiß ich nicht mehr, was das Problem war. Ich erinnere mich nur, dass wir nach dem Einschicken festgestellt haben, dass die Disc von War of the Monsters noch drin war.

Als ich Ersatz für die Konsole bekam, war das Spiel weg – und an digitale Editionen, die man einfach nochmal hätte runterladen können, war damals noch nicht zu denken. Ich habe dann einige Zeit ohne eines meiner absoluten Lieblingsspiele durchgehalten – bis ich schwach geworden bin und doch noch einmal zugeschlagen habe.

Aber keine Sorge: Spiel Nummer 2 ist noch im Keller zusammen mit der neuen alten PS2 – ich werde sie wohl demnächst mal wieder anschließen, Städte verwüsten und Monster verkloppen. In diesem Sinne: Haut rein!

