Alle Street-Fighter-Spiele in der Historie

Release: 2016 | Plattformen: PC, PS4

Street Fighter 5 verfeinerte die Optik des vierten Teils nur minimal und blieb sich vom Stil her ansonsten weiter treu. Das Kampfsystem wurde um die V-Gauge erweitert, bei der es sich um eine Leiste handelt, die sich durch jeden eingesteckten Treffer weiter füllte und so den Einsatz von drei Spezialattacken ermöglichte.

Bei Release enthielt das Kampfspiel eine Auswahl an 16 Charakteren, unter denen sich die vier Neuzugänge Necalli, Fang, Rashid und Laura befanden. Bis heute werden allerdings weitere Kämpfer per DLCs nachgereicht. Spielerisch weiterhin über jeden Zweifel erhaben, konnte Street Fighter 5 nur einen metacritic-Wert von 77 erreichen, was vor allem an der verkorksten Veröffentlichung lag. Das Spiel erschien nämlich mit zahlreichen Bugs und Online-Problemen, die erst später durch Patches beseitigt wurden. Zudem wurde der Story-Modus erst Monate nach Release per Update nachgereicht.