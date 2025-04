Wie in Horizon Zero Dawn: Kawasaki lässt PS5-Hit mit echtem Roboter-Monster lebendig werden

Der japanische Hersteller Kawasaki ist hierzulande vor allem für seine Motorräder bekannt. Doch das Unternehmen arbeitet auch an zahlreichen anderen Projekten, wie dem Roboterlöwen Corleo, der düstere Erinnerungen an den PS5-Hit Horizon Zero Dawn weckt. Den Trailer könnt ihr euch über diesem Artikel ansehen.

Wie in PS5-Hit: Kawasaki baut kuriosen Roboter

Kawasaki hat einen neuen Roboter vorgestellt, der Gamer in Alarmstimmung versetzen sollte. Corleo heißt der vierbeinige Roboter-Löwe, der von einem 150-Kubikzentimeter-Wasserstoffmotor angetrieben wird.

Der metallene Vierbeiner ist ein mächtiges Konzept-Vehikel, das als mechanisches Reittier genutzt werden soll, wie der oben eingebundene Trailer zeigt. Corleo kann dabei helfen, besonders unebenes Terrain zu überqueren oder einfach richtig Gas zu geben.

Der Roboter hat in jedem seiner vier behuften Beine separate Antriebseinheiten und schafft damit bis zu 100 km/h (Quelle: Kawasaki). Super, wenn man darauf reitet, weniger gut, wenn man in einer dystopischen Zukunft nach dem Aufstand der Maschinen von dem Monster gejagt wird.

PS5-Fans dürfte hier ein gewisses Déjà-vu-Gefühl beschleichen. Denn wenn der Corleo jetzt noch ein paar blaue Scheinwerfer-Augen hätte, dann wäre er zwischen den wildgewordenen und menschenfeindlichen Robotern aus dem Horizon-Franchise ziemlich gut aufgehoben.

KI und mobile Roboter: Was soll schon schiefgehen? Natürlich ist Corleo auch mit KI ausgestattet – diese soll dabei helfen, einen sicheren Weg ausfindig zu machen und Trittmöglichkeiten zu identifizieren. Dass die KI eines Tages ein Bewusstsein entwickelt und einen Krieg gegen die Menschheit beginnt, ist momentan noch kein Feature. Corleo sieht ohne Frage wie ein ziemlich beeindruckendes Konzeptmodell aus, das mir aufgrund der offensichtlichen und stets unglücklich endenden Sci-Fi-Assoziationen dennoch ähnlich wie die Videos von Boston Dynamics einen leichten Schauer über den Rücken jagt. Vermutlich wird es niemals zu einem weitläufigen Release vom Corleo kommen, aber ich werde nicht unbedingt traurig darüber sein. Spiele und Filme wie Horizon Zero Dawn, I, Robot oder Terminator haben mich gelehrt, kräftigen und gleichzeitig erschreckend mobilen Robotern stets misstrauisch gegenüber zu sein. Gregor Elsholz

Kawasaki baut übrigens auch immer noch Motorräder – jetzt auch mit Hybridmotor:

