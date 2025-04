Action-Figur mit KI erstellen: So geht es kostenlos mit ChatGPT

Vergesst die Ghibli-Bilder, in dieser Woche gibt es einen neuen KI-Trend, der sich in zahlreichen Bildern bei Facebook, Instagram, X und Co. äußert. So könnt ihr mit ChatGPT eure eigene Action-Figur kreieren.

Prompt für die eigene Action-Figur in ChatGPT

Die Bilder von den Action-Figuren in den sozialen Medien sind meistens mit ChatGPT erstellt. Ihr könnt auch selbst ein Bild in dem Format erhalten, sogar mit der kostenlosen Version von ChatGPT. Geht dafür so vor:

Öffnet ChatGPT im Browser oder als App auf dem Android-Smartphone oder iPhone (direkt zu ChatGPT). Über das Plus-Symbol ladet ihr ein Bild von euch hoch. Das Foto dient also Vorlage für die Figure. Gebt einen Prompt wie diesen ein:

„Erstelle ein fotorealistisches Bild von einer Action-Figur aus dem Foto. Die Figur sollte in einer echten Verpackung stehen und wie ein Spielzeug aussehem, dass man im Laden kaufen kann.“ Wie immer könnt ihr den Befehl noch verfeinern, um noch ein besseres Ergebnis zu erhalten. So könnt ihr zum Beispiel angeben, dass zu der Action-Figur noch einige passende Gegenstände in die Packung gelegt werden. Ihr könnt zudem noch angeben, was auf dem Blister stehen soll, etwa euren Namen beziehungsweise eine Bezeichnung für eure Superhelden-Version. Auch der Hintergrund sowie die Mimik der Figur lassen sich durch einen Befehl vorgeben.

So könnte das Ergebnis aussehen:

Mit einem einfachen Befehl erstellt euch ChatGPT eine Action-Figur von euch selbst – das ist es fast ganz gleich, wie die Fotovorlage aussieht. (© GIGA)

Sieht das Ergebnis noch nicht ganz wie gewünscht aus, könnt ihr weitere Befehle angeben.

Das Ergebnis könnt ihr nachträglich mit weiteren Prompts verbessern. (© GIGA)

Das Bild könnt ihr herunterladen und in euren Social-Kanälen mit Freunden teilen. Wenn ihr eine Action-Figur öffentlich teilt, achtet darauf, dass keine Logos oder andere Inhalte von bekannten Marken zu sehen sind, um Probleme mit dem Copyright zu vermeiden.

Falls ihr euch nicht selber viel ausdenken wollt, könnt ihr den folgenden Prompt kopieren und nach euren Wünschen anpassen:

Erstelle anhand des Fotos ein Bild von einer Action-Figur in einer Verpackung. Die Packung soll den Schriftzug „GIGA-MAN“ tragen. Auf der rechten Seite soll neben der Figur eine Tasche mit dem Schriftzug GIGA , ein Smartphone mit einer aufgedruckten Birne und ein Laptop platziert werden. Auf der Packung soll die Figur selbst nicht zu sehen sein. Das Bild soll realistisch aussehen, so wie ein verpackte Action-Figur in einem Geschäft.

Die eigene Action-Figur in ChatGPT

Bei Facebook und Co. gibt es an solchen Bildern im Moment kaum ein Vorbeikommen:

Zahlende Nutzer können mit dem GPT-4o-Modell unbegrenzt solche Bilder erstellen. Mit einem Gratis-Account ist man begrenzt. Die meisten Nutzer erhalten 3 Bilder pro Tag von der KI-Anwendung.

