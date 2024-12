Amazon verkauft die Google Pixel Buds Pro 2 jetzt so günstig wie noch nie

Kabellose In-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung sind ein absolutes Must-have für jeden Musik- und Podcast-Fan. Die Google Pixel Buds Pro 2 bietet Amazon derzeit in der Farbe Peony für nur 209,99 Euro an. Mit dem Gutscheincode PIXEL50 lassen sich noch 50 Euro zusätzlich sparen.

Google Pixel Buds Pro 2 bei Amazon für 159,99 Euro

Auf der Suche nach neuen In-Ear-Kopfhörern für euch oder eure Liebsten zu Weihnachten? Dann könnte sich aktuell ein Blick aufs Angebot bei Amazon lohnen. Dort kriegt ihr nämlich die Google Pixel Buds Pro 2 für 159,99 Euro (bei Amazon anschauen).

Google Pixel Buds Pro 2 – Peony mit Gutscheincode PIXEL50 zum Aktionspreis von 159,99 Euro sichern – gültig bis zum 31. Dezember 2024. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.12.2024 09:06 Uhr

Um euch die hochwertigen Bluetooth-Kopfhörer zum Aktionspreis zu sichern, müsst ihr lediglich darauf achten, dass ihr auf der Amazon-Seite den Aktionscode PIXEL50 einlöst:

Den 50-Euro-Rabatt gibt es nur, wenn ihr beim Code auf „Einlösen“ drückt (© Amazon)

Gut zu wissen: Am günstigsten sind die Pixel Buds Pro 2 in der Farbe Peony. Statt 209,99 Euro bezahlt ihr durch den Gutschein dann nur noch 159,99 Euro. Wer sich an der Farbe stört, kann auch 12 Euro mehr bezahlen und stattdessen zur Wintergreen- (bei Amazon anschauen) oder Porcelain-Version (bei Amazon anschauen) greifen. Letztere ist jedoch aktuell nicht auf Lager und soll erst in drei bis sieben Monaten versandfertig sein.

Für wen lohnt sich die Google Pixel Buds Pro 2?

Die Pixel Buds Pro 2 sind ein hervorragendes Audio-Paket für anspruchsvolle Nutzer. Der gute Klang, die zuverlässige Geräuschunterdrückung und der klare Transparenzmodus machen die Kopfhörer zu einer sehr empfehlenswerten Wahl – das kann ich auch selbst attestieren.

Nur bei der Software gibt es aktuell noch Probleme. Der KI-Sprachassistenz Google Gemini ist noch nicht so clever, wie er gerne wäre. Gleiches gilt für die Gesprächserkennung, die die Kopfhörer automatisch in den Transparenzmodus versetzt. Das sind jedoch Probleme, die Google hoffentlich noch mit zukünftigen Updates in den Griff bekommt. Im Vergleich zu ähnlichen Premium-In-Ear-Kopfhörern sind 159,99 Euro ein solider Preis für die Pixel Buds Pro 2.

Gut zu wissen: Der PIXEL50-Gutschein gilt auch für andere Google-Pixel-Produkte. Dadurch könnt ihr euch beispielsweise die Pixel Watch 3 zum Sparpreis kaufen.

