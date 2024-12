Naruto und Naruto Shippuden: Liste mit allen Filler-Folgen

Auf satte 720 Folgen müsst ihr euch einstellen, wenn ihr euch Naruto und Naruto Shippūden anschauen wollt. Nicht alle davon sind jedoch storyrelevant. Wenn ihr die sogenannten Filler-Folgen überspringen wollt, haben wir für euch eine passende Übersicht erstellt.

Naruto: Übersicht aller Filler-Folgen

In der folgenden Tabelle sind alle Filler-Folgen von Naruto aufgeführt, die den Anime über die Ereignisse des Mangas hinaus erweitern. Diese Episoden bieten zusätzliche Abenteuer und Geschichten, die die Charaktere weiterentwickeln und die Welt von Naruto, Sakura und Co. noch tiefer erkunden. Die Tabelle gibt einen Überblick über die Nummer und den Zeitpunkt jeder Filler-Episode in der Serie inkl. der Aufteilung bei Netflix, die ein wenig anders ist.

Die Netflix-Aufteilung ist etwas anders, weshalb wir diese für euch in der dritten Spalte zusammengefasst haben. Die Filler-Folgen haben wir für euch in kursiv vermerkt und zusätzlich in der 2. Spalte notiert.

Arc Folgennummer Netflix-Aufteilung Das Land der Wellen 1-19 Die Chunin-Prüfung 20-67 Sonderbericht: Live aus dem Wald des Schreckens 26 (Filler) Staffel 1, Folge 26 Konoha-Zerstörung 68-80 Die Suche nach Tsunade 81-96 Abenteuer bei den heißen Quellen 97 (Filler) Staffel 4, Folge 17 Tsunades Warnung 98-100 (Gemischt Manga-Kanon/Filler, lieber schauen) Das Land des Tees 101-106 (Filler) Staffel 4, Folge 21-26 Die Bergung von Sasuke 107-135 (Gemischt Manga-Kanon/Filler, lieber schauen) Jiraiyas Erziehung 136-219 (Filler) Staffel 7 und 8 Sakuras Entschluss 141-142 (Gemischt Manga-Kanon/Filler, lieber schauen) Die Mission Zukunft beginnt! 220 (Gemischt Manga-Kanon/Filler, lieber schauen)

Selbst die letzte Folge von Naruto ist zu 90 % Filler – ihr solltet sie dennoch anschauen, weil am Ende noch ein wenig relevantes Material aus dem Manga vorkommt.

Naruto Shippūden: Übersicht aller Filler-Folgen

Knapp 40 % der Episoden von Shippūden sind Filler – ihr könnt also ruhigen Gewissens die rund 199 Folgen überspringen, wenn ihr euch nur auf die Hauptstory konzentrieren wollt. Es sei aber gesagt, dass 'Filler‘ nicht automatisch mit 'schlecht‘ gleichzusetzen ist.

Arc Folgennummer Netflix-Aufteilung Kazekage Rettungsmission 1-32 Sasuke und Sai 33-53 Die Zwölf Wächterninjas 54-71 (Filler) Staffel 3 (komplett) Hidan und Kakuzu 72-88 Die Erscheinung des Dreischwänzigen 89-112 (Filler) Staffel 5 (komplett) Die Verfolgung von Itachi I 113-118 Die Chroniken eines Jungen auf dem Kriegsfeld 119-120 (Filler) Staffel 6, Folge 119-120 Die Verfolgung von Itachi II 121-126 Das Training des Weisen 127-133 Der Kampf zwischen den Brüdern 134-143 Sechsschwänziger entfesselt 144-151 (Filler) Staffel 7 (komplett) Pains Invasion I 152-169 Großes Abenteuer 170-171 (Filler) Staffel 8, Folge 170-171 Pains Invasion II 172-175 Vergangenheit: Der Ort von Konoha 176-196 (Filler) Staffel 9 (komplett) Das Treffen der Fünf Kage 197-214 Countdown I 215-222 Paradiesleben auf dem Boot 223-242 (Filler) Staffel 11, Folge 223-242 Countdown II 243-256 Sasuke und Naruto-Flashbacks 257-260 (Filler) Staffel 12, Folge 257-260 Konfrontation I 261-270 Der Weg zu Sakura 271 (Filler) Staffel 12, Folge 271 Konfrontation II 272-289 Kraft 290-295 (Filler) Staffel 13, Folge 290-295 Konfrontation III 296-310 Prolog zu „Weg des Ninja“ 311 (Filler) Staffel 14, Folge 311 Konfrontation IV 312-321 Klimax 322-348 Kakashis Anbu 349-361 (Filler) Staffel 16 (komplett) Klimax II 362-375 Der Filler der nicht genannt werden soll 376-377 (Filler) Staffel 18, Folge 376-377 Die Geburt des Zehnschwänzigen I 378-388 Hanabi 389-390 (Filler) Staffel 18, Folge 389-390 Die Geburt des Zehnschwänzigen II 391-393 In Narutos Fußstapfen 394-413 (Filler) Staffel 19 (komplett) Die Geburt des Zehnschwänzigen III 414-421 Narutos Rückkehr zum Blatt nach dem Training 422-423 (Filler) Staffel 20, Folge 422-423 Die Geburt des Zehnschwänzigen IV 424-427 Kaguya Otsutsuki schlägt zu I 428-431 Jirayas Shinobi-Handbuch 432-450 (Filler) Staffel 20, Folge 432-450 Itachis Shinden-Buch 451-458 (Filler) Staffel 20, Folge 451-458 Kaguya Otsutsuki schlägt zu II 451, 455, 458-468 Eine spezielle Mission 469 (Filler) Staffel 20, Folge 369 Kaguya Otsutsuki schlägt zu III 470-479 Kindheit 480-483 (Filler) Staffel 21, Folge 480-483 Sasuke Hiden 484-488 Shikamaru Hiden 489-493 Konoha Hiden 494-500

Naruto und Naruto Shippūden: OVAs und Filme

Neben der regulären Serie gibt es oft die sogenannten OVAs – Original Video Animations – die zum Kompendium eines Anime beitragen. Meistens sind diese ebenso Filler, können aber, so wie bei Naruto, durchaus Kanon-Material enthalten. Insgesamt gibt es 13 Naruto-OVAs, die ihr euch anschauen oder auch nicht anschauen könnt. Wir haben für euch ebenso eine Übersicht erstellt, wo ihr die einzelnen Naruto-Filme schauen könnt. Was der Unterschied zwischen Filmen und OVAs sind? Die OVAs sind meistens kürzer und stellen eher Bonus-Inhalte zu dem Anime dar. Filme hingegen sind eigenständig und laufen oft in Kinos.

Diese Übersicht hilft euch, zu entscheiden, wann ihr die OVAs und die Filme schaut, damit diese am besten in die Handlung passen.

Hinweis: Alle Naruto-Filme und OVAs sind Filler! Bei Naruto Shippūden kennzeichnen wir die Kanon-Filme mit (K). NSP = Naruto Shippūden

Name Wann schauen Naruto Finde den vierblättrigen roten Klee (OVA) (Filler) Nach Folge 5 Der Scheideweg (OVA) Nach Folge 19 Beschützt das Wasserwall-Dorf (OVA) Nach Folge 80 Das große Sport-Festival des Dorfes des versteckten Blattes (OVA) Nach Folge 101 Jonin vs. Genin (OVA) Nach Folge 101 Naruto, der Flaschengeist und die drei Wünsche (OVA) Nach Folge 101 Geheimmission im Land des ewigen Schnees Nach Folge 101 Die Legende des Steins von Gelel Nach Folge 160 Die Hüter des Sichelmondreiches Nach Folge 196 Naruto Shippūden Konoha-Akademie-Chroniken (OVA) Nach Folge 10 Naruto: Shippūden der Film Nach Folge 32 von NSP Bonds Nach Folge 53 von NSP Die Erben des WIllens des Feuers Nach Folge 88 von NSP The Lost Tower Nach Folge 135 von NSP Blood Prison Nach Folge 176 von NSP Naruto x UT (OVA) (K) Nach Folge 216 von NSP Chunin-Prüfung: Naruto vs. Konohamaru (OVA) (K) Nach Folge 219 von NSP Der Kampf auf der sonnigen Seite (OVA) Nach Folge 219 von NSP Road to Ninja Nach Folge 311 von NSP Ninja-Eskapaden (OVA) Nach Folge 363 von NSP Hashirama Senju vs. Madara Uchiha (OVA) (K) Nach Folge 369 von NSP Der Tag als Naruto Hokage wurde (OVA) (K) Nach Folge 500 von NSP The Last (K) Nach Folge 500 von NSP Boruto (K) Nach Folge 500 von NSP

Hintergründe zum ursprünglichen Anime „Naruto“

Bei Naruto handelt es sich um eines der erfolgreichsten Shōnen-Manga/Anime aller Zeiten. Der Manga von Masashi Kishimoto erschien von 1999 bis 2014 in Shōnen Jump, umfasst 72 Bänder und wurde 200 Millionen Mal weltweit verkauft. Die Geschichte rund um den aufmüpfigen Ninja-Anwärter Naruto Uzumaki bildet die Grundlage nicht nur für den Manga, sondern auch für 700 Folgen Anime, zahlreiche Spiele und mehr. 2016 erfolgte eine Fortsetzung der Geschichte aus der Perspektive von Narutos Sohn Boruto, welche sich ebenso großer Beliebtheit erfreut.

Shōnen: Werke, die sich an ein junges und hauptsächlich männliches Publikum richten. Das Gegenteil davon wäre Shojo, Mangas und Anime für junge Frauen.

Naruto Uzumaki ist ein Waisenkind, das seine Eltern früh verlor. Er möchte in die Fußstapfen seines Vaters treten und Hokage werden: der oberste Ninja seines Dorfes Konohagakure. Doch dieser Weg erweist sich alles andere als leicht – nicht nur ist Naruto ein Chaot und Rebell, der sich regelmäßig gegen Regeln auflehnt, auch scheint sich im Hintergrund der Ninja-Welt etwas Großes und äußerst Gefährliches aufzubauen.

Der fortwährende Kampf gegen Bösewichte wie Orochimaru, die Akatsuki und diverse andere sorgt für eine Krise nach der anderen, aber auch für charakterlichen Wachstum von Naruto und seinen Freunden. Mit Freundschaft, Loyalität und Durchhaltevermögen kämpfen sie gegen das Böse der Welt, auch wenn sie immer wieder Niederlagen und Verluste hinnehmen müssen.

Habt ihr Lust auf abgefahrene Ninjutsu-Action in Comic-Style? Dann verpasst nicht das neue Fighting-Game aus dem Naruto-Universum und begegnet all euren Lieblingscharakteren bei rasanten Kämpfen auf der Suche nach dem stärksten Ninja.

Warum gibt es Filler?

Der Grund hierfür ist das Format, in welchem viele Anime in Japan erscheinen. Meistens basieren Anime auf einer Manga-Vorlage. Wenn ein Manga-Autor Erfolg anstrebt, dann ist sein oder ihr großes Ziel, eine sogenannte Serialization in einem der großen Manga-Magazine wie Shōnen Jump zu bekommen. Serialization bedeutet, dass der Manga ab dem Zeitpunkt in regelmäßigen Abständen, zum Beispiel wöchentlich, Kapitel für Kapitel in dem Magazin erscheint. Für das Werk hat es meistens eine immer größere Beliebtheit zufolge und für den Autor (Mangaka genannt) eine stetige Einkommensquelle.

Dabei sind die uns bekannten Kolosse wie Naruto, Detective Conan oder One Piece gar keine Rekordhalter – der längste Manga, der jemals erschien, ist KochiKame: Tokyo Beat Cops von Osamu Akimoto mit 1960 Kapitel! Naruto und Naruto Shippūden haben zusammen nur rund 700 Kapitel.

Wenn also der Manga durch die Serialization eine ausreichende Popularität erlangt, wird dieser meistens als Anime verfilmt. Dabei ist die Erweiterung auf ein weiteres Medium vor allem eins – Werbung für den Manga. Deshalb haben Anime oft nur eine Staffel, da sie nur dafür da sind, den Manga oder die Romangrundlage (Light Novels) voranzutreiben.

Es ist aber nun mal so, dass eine Anime-Folge nicht gleich ein Manga-Kapitel bedeutet. Durch diese Umsetzung von Manga- zu Anime-Medium sowie diverse andere Vorkommnisse wie Hiatus des Autors wegen Krankheit, andere Projekte und mehr passiert es häufig, dass bei einem wöchentlich sendenden Anime irgendwann nicht genug Ausgangsmaterial da ist, um weitere Folgen zu drehen. Aber es wird jede Woche eine neue Folge gebraucht! Da bleibt dem Studio nichts anderes übrig, als ebendiese Filler einzubauen, und so auf die Fortsetzung des Mangas und genug Ausgangsmaterial zu warten.

Diese Problematik trifft nicht nur wöchentlich sendende Anime, sondern auch jene, die Staffel für Staffel erscheinen. Auch da müssen Produzenten oft darauf warten, dass der Mangaka oder der Autor erst neues Material bringt. Doch wenn es so weit ist, hat sich das Warten oft mehr als gelohnt.

Für viele war Naruto der Einstieg in die Welt der Anime. Doch wie gut kennt ihr euch aus und dürft ihr euch ultimativer Weeb krönen? Stellt euer Anime-Wissen mit dem nachfolgenden Quiz unter Beweis.

