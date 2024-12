100 Prozent auf Rotten Tomatoes: Netflix bringt Comedy-Geheimtipp zurück

Cunk on Life: Sneak Peek Trailer

Cunk on Life: Sneak Peek Trailer

Netflix hat im Januar 2025 ein ganz besonderes Special zu bieten – in Zusammenarbeit mit der BBC bringt der Streaming-Dienst einen Nachfolger zu der gefeierten Serie Cunk on Earth heraus. Den Trailer zu dem schrägen Format könnt ihr euch oberhalb dieses Artikels ansehen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Cunk on Life läuft im Januar auf Netflix

Mit Cunk on Earth ist der BBC ein echtes Comedy-Highlight gelungen – die Mockumentary-Serie wurde ursprünglich 2022 ausgestrahlt und landete Anfang 2023 dann auf Netflix. Am 2. Januar 2025 folgt nun das Special Cunk on Life.

Anzeige

Auf Rotten Tomatoes hat Cunk on Earth mit Schauspielerin Diane Morgan eine makellose Kritikerwertung von 100 Prozent – davon können die meisten Netflix-Produktionen nur träumen. Und nicht nur die professionellen Reviewer sind begeistert, auch bei den Zuschauern schafft es die Serie immerhin auf 86 Prozent Zustimmung.

In Cunk on Earth spielt Morgan die namensgebende Dokumentaristin Philomena Cunk, die ebenso ahnungslos wie selbstgefällig daherkommt und die Welt mit voller Überzeugung und völlig falsch erklärt. Dabei trifft sie sich auch immer wieder mit realen renommierten Akademikern, die sie mit grenzdebilen Fragen zur Verzweiflung bringt.

Anzeige

Cunk on Life wird das erste Netflix-Highlight 2025 Cunk on Earth hat die fantastischen Bewertungen auf Rotten Tomatoes mehr als verdient – die Serie bietet eine Mischung aus knochentrockenen Kommentaren und unangenehmen Fremdscham-Momenten, die Freunde von britischem Humor nicht verpassen sollten. Philomena Cunk passt mit ihrer unbegründeten Selbstsicherheit und ihrem surrealen Fundus an falschen Fakten so perfekt in unsere heutige Zeit, dass ich ihre Rückkehr 2025 kaum erwarten kann. Einziger Wunsch, der da noch offen bleibt? Netflix sollte sich am besten auch noch den Vorgänger, Cunk on Britain, sichern – denn die Original-Mini-Serie ist dort aktuell für deutsche Zuschauer nicht verfügbar. Gregor Elsholz

Cunk on Life ist nicht der einzige Netflix-Neuzugang im Januar – ihr könnt euch außerdem auf einen beliebten Kinofilm freuen:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.