„Wicked: For Good“: Alle Infos zu „Wicked“ 2

Nach dem fulminanten Erfolg an den Kinokassen, hat sich Universal Pictures die Aussicht auf „Wicked“ 2 nicht entgehen lassen. Ein Starttermin von „Wicked: For Good“ steht bereits fest – Glinda und Elphaba kehren schon bald zurück.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

„Wicked: For Good“ startet 2025

Von „Wicked 2“ über „Wicked: Part Two“ und schließlich „Wicked: For Good“. Universal Pictures hat die Fortsetzung des Musicals offiziell bestätigt und umbenannt. Der zweite Teil, der thematisch dem zweiten Act der Broadway-Vorlage folgen soll, kommt schon 2025 in die Kinos.



Um genau zu sein, startet „Wicked: For Good“ am 21. November 2025 in den USA – also praktisch genau ein Jahr nach dem Start vom ersten Teil. Hierzulande kam der erste Teil der Musical-Verfilmung einige Wochen später in die Kinos. Der Starttermin in Deutschland von „Wicked: For Good“ könnte also im Dezember 2025 liegen.

Der Name der Fortsetzung basiert auf dem gleichnamigen Lied des Broadway-Musicals. In „For Good“ singen Glinda und Elphaba über ihre Freundschaft und wie diese die beiden verändert hat:

„Wicked“: Vom Broadway auf die große Leinwand

Mit „Wicked“ ist Universal Pictures die bisher erfolgreichste Musical-Verfilmung gelungen. Nach dem Start in den USA am 22. November 2024 spielte der Film weltweit mehr als rund 520 Millionen US-Dollar sowie rund 360 Millionen US-Dollar in den USA ein (Quelle: Variety). Damit reiht sich die Vorgeschichte von „Der Zauberer von Oz“ vor Klassikern wie „Grease“ und „Mamma Mia“ ein.



Die zweiteilige Adaption wurde von Jon M. Chu kreiert und erzählt die Geschichte vor, zwischen und nach „Der Zauberer von Oz“. Die Fortsetzung widmet sich den Ereignissen nach Elphabas neu erlangtem Status als Staatsfeind.

Anzeige

Wicked: Die Botschaft des Films

Ursprünglich sollte „Wicked“ nur einen Film umfassen, doch dabei wären Einschnitte in die Geschichte nötig gewesen – zusätzlich hätten einige der Songs keinen Platz mehr gefunden. Nach mehreren Skript-Vorschlägen entschied sich Chu dann für das Doppelformat.



In einem Interview mit Variety sprach Chu bereits über „Wicked: For Good“:

You’re getting the meat. I did not know the context of where we’d be in society right now. It becomes eight times more relevant than before when you’re talking about truth and consequences of making the right or wrong choices. It’s intense.

Anzeige

Laut Chu wird die Fortsetzung also eine Achterbahnfahrt der Gefühle, die insbesondere in der derzeitigen Gesellschaft umso relevanter geworden ist.

Wicked: Die Lieblingssongs der Stars

„Wicked“ 2: Wer ist mit dabei?

Da die beiden Filme direkt nacheinander gefilmt wurden, wird sich bei dem Cast nicht viel verändert haben. Der Cast sieht wie folgt aus:

Cynthia Erivo als Elphaba Thropp

Ariana Grande als Glinda Upland

Jonathan Bailey als Fiyero Tigelaar

Ethan Slater als Boq Woodsman

Bowen Yang als Pfannee

Peter Dinklage als Dr. Dillamond

Michelle Yeoh als Madame Morrible

Jeff Goldblum als der wunderbare Zauberer von Oz

Marissa Bode als Nessarose Thropp

Aaron Theo als Avaric

Grecia de la Paz als Gilligan

Colin Michael Carmichael als Professor Nikidik

Ob Dorothy in „Wicked: For Good“ erscheint, lässt Chu vorerst offen. Eine offizielle Bestätigung, dass Dorothy in der Fortsetzung erscheint gibt er in einem Interview nicht:

I won’t say whether she’s a character, necessarily, in movie two. There’s a part of me that wants everyone’s Dorothy to be the whatever Dorothy they want. And yet, there is interaction and some crossover. So I’ll leave that up to “Part Two.”

Anzeige

„Wicked“ im Stream: Wann & wo startet der Film im Heimkino?

Stand Dezember 2024 ist „Wicked“ noch nicht im Stream verfügbar. Allerdings wird dieser mit hoher Wahrscheinlichkeit im Angebot von Sky und WOW landen. Große Kinohits von Universal Pictures sind in der Regel sechs bis sieben Monate nach ihrem Start in Angebot des Streaminganbieters zu finden. „Wicked“ könnte demnach im Sommer 2025 im Stream erscheinen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.