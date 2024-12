18 Jahre später: Disney+ holt legendäre Sitcom zurück

Eine weitere Kultserie wird in naher Zukunft zurückkehren: Malcolm mittendrin. Unter Disney entstehen neue Folgen der beliebten Sitcom. Es gibt sogar schon erste Details zum Cast und der Story.

Sitcom Malcom mittendrin erhält neue Folgen

Fans von Malcolm mittendrin können sich auf neue Folgen freuen. Gemeinsam mit Disney entstehen schon bald vier neue Folgen, die die Geschichte der beliebten Sitcom fortsetzen – und das 18 Jahre nach dem Ende der Serie.

Und auch der Hauptcast ist wieder mit von der Partie. Bestätigt sind bereits Frankie Muniz (Malcom), Bryan Cranston (Hal) und Jane Kaczmarek (Lois). Das haben die Hauptdarsteller höchstselbst über den Instagram-Account von Muniz angekündigt – den lustigen Clip könnt ihr euch hier ansehen.

In den sozialen Medien ist die Begeisterung und Vorfreude über das Comeback groß. Innerhalb weniger Tage wurde das besagte Video mehr als 2,4 Millionen Mal geliked und in den Kommentaren hagelt es freudige Emojis.

Ob auch die Serien-Brüder von Malcom, also Erik Per Sullivan (Dewey), Justin Berfield (Reese) und Christopher Masterson (Francis), sich dem Comeback anschließen, ist indessen noch unklar. Dafür steht bereits fest, worum es in den neuen Folgen auf Disney+ gehen wird.

Hal und Lois wollen ihren 40. Hochzeitstag gebührend feiern und wollen natürlich auch, dass ihr Sohn Malcom und seine Tochter dabei sind. Das ist der Auftakt für den Serien-typischen Wahnsinn und Humor.

Wann das Revival auf Disney+ erscheinen wird, steht noch nicht fest. Vor Ende 2025 brauchen Fans aber wohl nicht damit rechnen.

Wo kann man Malcom mittendrin heute sehen?

Malcolm in the Middle, wie die Serie im Original heißt, lief zwischen 2000 und 2006 und brachte es in dieser Zeit auf 151 Folgen und insgesamt sieben Staffeln. Hierzulande war die Sitcom ein Dauerbrenner auf Sender ProSieben.

Wer die Malcom mittendrin nachholen will, der kann das über Disney+ tun. Dort stehen alle Folgen zur Verfügung – sowohl mit deutscher Synchronisation, als auch im englischen O-Ton.

