91 % positiv: Amazon Prime zeigt Oscar-Highlight gratis im Abo

Amazon Prime Video hat das Drama Tár ins Programm aufgenommen. Prime-Kunden können sich den mehrfach ausgezeichneten Film mit Cate Blanchett ab sofort kostenlos im Abo ansehen. Ganz oben seht ihr indessen den Trailer zum Oscar-Highlight.

Tár ab sofort kostenlos im Amazon-Prime-Abo

Amazon Prime Video hat sich einen echten Leckerbissen für Cineasten gesichert, die Rede ist von dem Drama Tár. Der Film war 2023 für gleich sechs Oscars nominiert war – darunter Bester Film und Beste Hauptdarstellerin.

Prime-Kunden können sich Tár ab sofort gratis im Abo ansehen. Wer noch kein Prime-Abo hat, der kann das direkt bei Amazon ändern. Für Neukunden sind die ersten 30 Tage sogar komplett kostenlos.

In Tár spielt Schauspielerin Cate Blanchett eine begnadete Dirigentin, die ein großes deutsches Orchester in Berlin leitet. Als Vorwürfe des sexuellen Machtmissbrauchs gegen sie erhoben werden, droht ihr ganzes Leben aus den Fugen zu geraten.

Kritiker vergöttern das komplexe Drama

Schon im Vorfeld der Oscarverleihung wurde Tár von der internationalen Presse frenetisch gefeiert und in den Himmel gelobt. Von 356 Kritiken sind beeindruckende 91 Prozent positiv – was Tár zu einem der besten Filme der letzten Jahre macht (Quelle: Rotten Tomatoes).

Das Empire Magazine resümiert zum Beispiel:

Die Auseinandersetzung mit der Frage, was es bedeutet, in der heutigen Zeit ein Künstler zu sein, hat anscheinend sowohl den Regisseur als auch die Hauptdarstellerin Cate Blanchett, die zweifellos die Leistung ihres Lebens erbracht hat, zu Höchstleistungen angespornt.

Wer jetzt allerdings denkt, dass Tár nur was für gehobene Geister und Kritiker ist, der irrt, auch das Publikum hat an dem dramatischen Film Gefallen gefunden. So liegt der Publikums-Score bei 74 Prozent Zufriedenheit. Ein Wert, der sich auch mit IMDb deckt, dort steht Tár bei einem Wert von 7,4 von 10 möglichen Punkten.